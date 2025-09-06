ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¶ÛµÞÀèÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤âÂÇ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¡¡ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤¹¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½2¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÃ«¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿¡£3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë3²ó2/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ÏÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¡£Ç®Åê¤â·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤¹¤®¤Æ¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë5°ÂÂÇ¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ë1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂçÃ«¼«¿È¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ÂÇ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¢¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Ïº£Æü½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤È¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.0¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢3°Ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¤³¤³10»î¹ç¤Ç9¾¡1ÇÔ¤ÈÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï6¡£ÂÐÀï¤Ï7»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤Î9·î¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾å¾º¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£