本田真凜「修学旅行に行ったことがない」 初出演映画は「青春でした」
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開記念舞台あいさつが6日、都内で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督が出席した。
【写真多数】橋本環奈、本田真凜ら…キュートな衣装で集結！
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本環奈が主演し、高広役の眞栄田郷敦が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が出演する。
本作で映画初出演を飾った本田は「きのう、映画館で妹と見に行きました。同世代の制服を着たお客様も多かったですし、フィギュア（スケート）のファンの皆様からも『すごくよかったよ』という感想をいただけたので本当にうれしかったです」と笑顔であいさつ。
また、トークセッションでは「今年でフィギュアスケート22年目。ずっとフィギュアのお友達が多かったので、ほかのフィールドで戦っている皆さんのお話を聞けるのが貴重でした」と同世代キャストとの共演を振り返り、「修学旅行に行ったことがなかったので、制服を着て遊園地に行くシーンは本当に青春でした」とも話していた。
【写真多数】橋本環奈、本田真凜ら…キュートな衣装で集結！
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
本作で映画初出演を飾った本田は「きのう、映画館で妹と見に行きました。同世代の制服を着たお客様も多かったですし、フィギュア（スケート）のファンの皆様からも『すごくよかったよ』という感想をいただけたので本当にうれしかったです」と笑顔であいさつ。
また、トークセッションでは「今年でフィギュアスケート22年目。ずっとフィギュアのお友達が多かったので、ほかのフィールドで戦っている皆さんのお話を聞けるのが貴重でした」と同世代キャストとの共演を振り返り、「修学旅行に行ったことがなかったので、制服を着て遊園地に行くシーンは本当に青春でした」とも話していた。