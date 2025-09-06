歌手の高道さん（狩人）が、4日に亡くなった歌手の橋幸夫さんを追悼するコメントを寄せています。



【写真を見る】【 狩人・高道 】橋幸夫さんを悼む「歌い継いでいきたいなと、改めて思います。」





高道さんは「物心ついた頃からよく聞かせていただいてました。よく歌ってました。」と振り返っています。







▽▽▽▽ 狩人・高道さん 追悼コメント ▽▽▽▽

狩人高道です

僕の二番目の兄が橋幸夫さんの大ファンで、

物心ついた頃からよく聞かせていただいてました。

よく歌ってました。

そんな憧れの大先輩と、晩年、夢コンサートで、

一緒のステージに、立てたことは、

本当に宝物です。

僕たち後輩は、素晴らしい歌の数々を、

歌い継いでいきたいなと、改めて思います。

ごゆっくりお休み下さい。

長い間お疲れ様でした。

△△△△ コメント 以上 △△△△







橋さんは、今年6月11日開催の『夢グループ20周年記念コンサート』東近江公演でステージに復帰しました。しかしそれ以降は度々ステージ出演を休止し、療養に努めていました。今月に入って、病状が急激に悪化したことが伝えられています。

橋さんのアルツハイマー認知症については、今年5月に夢グループの会見で公表されました。会見で配布された診断書によると、橋さんは、2022年に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、2023年には右頭頂葉脳梗塞を併発。去年の年末に、中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていました。

【担当：芸能情報ステーション】