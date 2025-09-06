【実話】「ハラワタが煮えくり返る」養母からの虐待に作者は怒髪天→戦中を生き抜いた祖母の壮絶な人生【作者に聞く】
本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。
Instagramやライブドアブログで実話ベースのエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん。ブログは2021年に月間3000万PVを記録し、「ライブドアブログ OF THE YEAR 2021」最優秀グランプリを受賞した。2021年12月から執筆した『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』では、戦前から生きる祖母・キヨさんの幼少期からの実体験を漫画化。最終話では、コメント欄を解放したことで500件以上の熱い応援コメントが寄せられた。
現在92歳の祖母・キヨさんの過去を知ったゆっぺさんは、その経験から伝えられるものがあると直感し、漫画化を決意した。作品化のために時間をかけて聞いたエピソードは、心が痛くなるものだったという。今回は、ゆっぺさんがどのような覚悟を持って描いていたかについて話を聞いた。
キヨさんが養子先で養母から受けた仕打ちは、「読んでいるだけでもハラワタが煮えくり返る」ほど凄惨なものだ。ゆっぺさんは「私には娘がいるので、自分の娘と重ね合わせてしまいました。腹が立ちすぎて、泣きながら描くことが多かったです。漫画の中でキヨが泣いているシーンを描くときは、私もほぼ泣いていました」と、当時の感情を語る。
物語の中のキヨは、嫁に行くまで養母にいびられ続けた。ストーリーが辛くて描く手が止まることはなかったか尋ねると、「それはなかったです。つらくて涙が出ることはあっても、手が止まることはありませんでした。描かなくては！と思ったので」と、強い意志を明かした。ただし、この作品は複数の作品と並行して描いていた中でも、飛び抜けて時間がかかったそうだ。
■「キヨの気持ちを一番伝えたかった」…作者の創作哲学
漫画の要素の中で1番時間がかかったのはどこかと尋ねると、「絵を描くことよりも、どう伝えるのかに時間が掛かりました。毎回、おばあちゃんに話を聞くたびにノートを取っていたのですが、昔の話だから時間が前後してしまう。時系列に整理するのも大変でしたが、一番悩んだのはどう描いたら状況や気持ちが伝わるかということでした。最も時間が掛かったのは、キヨのセリフ。どういう言い回しにするとおばあちゃんの気持ちが一番伝わるのかに悩みました」と、創作における苦悩を語る。
この作品は、Instagramやブログで配信されていたが、コメント欄は最終回まで設けられなかった。その理由について、ゆっぺさんは「伝えたい確固たる思いがあったので、それをほかの人の言葉に遮られたくなかったからです。感想を受け付けていたら、きっと批判的な意見も来たと思いますが、キヨのお話は他人が評価するものではないと思ったんです。読んでいただき感想をもっていただくことは自由ですが、評価はしてほしくなかった。私が伝えたいのはキヨの気持ちだったので」と、その理由を明かした。
