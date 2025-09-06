きゅんワードや恋愛あるあるが大集合！池袋で開催中の「恋するタイポ展」の魅力をぎゅっとお届けするよ
SNSでひそかに話題の「恋するタイポ展」をご存じですか？
東京・池袋で開催中の「恋するタイポ展」は、フォントのかわいさや魅力をぎゅっと詰め込んだ展示会です。
フォント1つ1つに個性があって、見ているだけでワクワクしちゃいそう。乙女心をくすぐる文字の世界「恋するタイポ展」をレポしていきますよ。
「恋するタイポ展」 / 東京・池袋
2025年9月5日（金）〜23日（火・祝）の期間、東京・池袋にて「恋するタイポ展」が開催されています。
「恋するタイポ展」は、「恋」と「タイポグラフィー」を掛け合わせた展示会。
恋のあるあるや共感性の高い言葉をかわいい「タイポグラフィー」で表現していて、心をくすぐる胸キュンポイントがたくさんありますよ。
文字のデザイン1つで、こんなに気持ちが伝わるんだ…と感動しながら、恋する気持ち追体験できちゃいそう◎
恋愛あるあるから推しタイポまで、見どころを大公開
「恋するタイポ展」は、「恋愛あるある」「恋短歌」「恋の昭和⇔令和」「恋する星座占い」「恋の闇部屋」「恋の祝祭部屋」「パル恋神社」といった6つのブロックで構成されています。
思わず「わかる〜」と口に出してしまいたくなるほど、共感できる展示が盛りだくさん。
「自分もこんな経験ある！」と、クスッとしてしまいそうですよ。
まるで自分の記憶のアルバムをめくっているような、不思議な体験ができるかも。
「推しタイポ」「褒めタイポ」「叫びタイポ」といった恋以外のラインナップも揃っているので、見ごたえ抜群です◎
タイポの世界にどっぷり浸りながら、自分のお気に入りの表現を見つけるのもおすすめ。
グッズがかわいすぎる…! 全部マストチェックです
会場では、展示会開催を記念したグッズが登場しています。
恋するアクキー（各 税込880円）、恋するアクリルカラビナ（各 税込1100円）、恋するトートバッグ（各 税込2970円）、恋するタイポステッカー（ロゴ・タイポちゃん）（各 税込330円）、などなど。
豊富なラインナップで、たくさん迷っちゃいそうですよね。
中でも、エディターのいち押しは「恋するタイポステッカー」（各 税込400円）。
ステッカーのデザインやワードセンスが大優勝で、どこに貼ろうかなと悩むのもたのしいですよね。
ガチャガチャ仕様の恋みくじ（税込500円）は、マストチェックです。友達と一緒に回して比べたら、盛り上がること間違いなし◎
見ごたえ抜群の「恋するタイポ展」にぜひ行ってみて！
「恋するタイポ展」は、じっくり見ても1時間半ほどで回れそうですよ。
展覧会オリジナルの「恋しおり」の入場特典があるのもうれしい◎
展示もグッズも充実していて見ごたえ抜群だから、ぜひ行ってみてくださいね。
恋するタイポ展
場所：池袋PARCO 本館7階 PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）
会期：2025年9月5日（金）〜23日（火・祝）
会場時間：11:00〜21:00※入場は閉場の30分前まで、最終日18時閉場
入場料：税込1200円（入場特典付き）※小学生以下無料（保護者同伴必須）、入場特典のお渡しは有料入場者のみ、混雑時は入場規制等行う場合あり
