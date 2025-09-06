「めっちゃ士門くんに似てる」みちょぱ、美脚ショット公開「スタイル良すぎやし美脚すぎる」「お洒落」
モデルでタレントのみちょぱさんは9月4日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショートパンツ姿を公開しました。
【写真】みちょぱの美脚際立つショートパンツ姿
コメントでは「可愛くてお洒落で素敵です」「夏が似合いますね」「4枚目めっちゃ士門くんに似てる」「めちゃめちゃ格好良くてカワイイです」「超絶最高に可愛い」「可愛すぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる」「これぞ夏女」「おっしゃれー！」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
【写真】みちょぱの美脚際立つショートパンツ姿
「これぞ夏女」みちょぱさんは「明後日はTGC 明後日は有吉の夏休みだよ」とつづり、6枚の写真を載せています。黒いチューブトップとショートパンツを着用した姿を披露。広々とした芝生と真っ青に澄んだ空が広がる屋外で、夏を感じるショットです。ショートパンツからはすらりと伸びた美脚が見え、抜群のスタイルが際立っています。
「夏の夜に外で写真なんか撮ってるから」8月29日には「夏の夜に外で写真なんか撮ってるから この間に蚊に刺されまくりました」と、夜の駐車場で撮影した姿を公開していたみちょぱさん。健康的に日焼けした肌とブラックコーデが美しく映えています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:鎌田 弘)