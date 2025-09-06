「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）

阪神の木浪聖也内野手が８９日ぶりに甲子園でスタメン出場し、初回の第１打席で三塁線を破る二塁打を放った。直後、起用した藤川球児監督がベンチから拍手を送り、一瞬だけ表情を緩めたシーンがあった。

初回、大山のグランドスラムなどで５点を奪い、試合をひっくり返した阪神。なおも２死から木浪が三塁線を破る二塁打を放つと、甲子園のスタンドが大歓声で沸き返った。

直後、中継カメラが捉えた藤川監督は拍手を送り、一瞬だけ表情を緩めた。すぐさま普段の冷静な顔へと戻ったが、起用した選手が即結果を出したことで試合後のインタビューでは自らたたえた。

第一声でゲームの振り返りを問われた指揮官は「充実したゲーム内容。継投もスムーズに行きましたし、木浪が久しぶりに出ていい一本が出て良かった」と自ら木浪をたたえるコメントを切り出した。その後、インタビュアーから再び木浪のことについて問われると「対戦投手に合うんじゃないか。しっかりと答えを出してくれて今後も楽しみ」と目を細めた。

木浪も試合後、「甲子園で試合に出られるというのは特別です。改めて当たり前じゃないんだなと。そういう気持ちは芽生えました」と語った。遊撃、左翼で激しいポジション争いが繰り広げられている現状。指揮官の起用に選手が即、結果で応える。これがＶロードを独走する原動力にもなっている。