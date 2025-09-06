µÈ²¬½¨Î´¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤¬ËþºÜ¡ªËÜÌÚ²í¹°¡¢°ÂÅÄÀ®Èþ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¶¦±é¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×
£×£Ï£×£Ï£×¥É¥é¥Þ11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤ëËÜ³ÊÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× Ìë¤ÎÆ»É¸ -¤¢¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ò½ä¤ëµÏ¿-¡×(9·î14Æü(Æü)¤Ë£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷³«»Ï)¤Ç¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸Á«¤µ¤ì¤¿ÁëºÝ·º»ö¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤Î½ÏÎý¤·¤¿±éµ»¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬½¨Î´¡£
5ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¡£È¾À¤µª¤Ë¤âµÚ¤Ö·ÝÇ½¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê"¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼"¤Ç¤â¤¢¤ëµÈ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢9·î14Æü(Æü)¤Ë£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×(1994Ç¯)¤À¡£
µÈ²¬¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùÅÄÀ®Æ»´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡ÖÍ¥½Ù ORACION¡×(1988Ç¯)¤Ë°ú¤Â³¤¡¢µÈ²¬¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤¿3¿Í¤Î¼ã¼Ô¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡£
µÈ²¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¥£¥À¥ó¥¹¡×(1989Ç¯)¤ä¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×(1991Ç¯)¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Áê¼¡¤®¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜÌÚ²í¹°¡¢¡ÖÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×(1992Ç¯)¤Ê¤ÉTV¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿°ÂÅÄÀ®Èþ¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¶Ð¤á¤ëÎÑ»Ò(°ÂÅÄ)¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É"¥·¥å¡¼¥ì¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼"¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½¤µÈ(ËÜÌÚ)¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢²á·ã¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½¤µÈ¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦°ìÌð(µÈ²¬)¤ÎºÍÇ½¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤ò·è°Õ¡£
½¤µÈ¤Î¶¯°ú¤ÊÍ¶¤¤¤Ë¤è¤êÎÑ»Ò¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤ÃÏÊý¼þ¤ê¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦½¤µÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤âµõ¤·¤¯°ìÌð¤À¤±¤¬ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¯...¡£
¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄïÊ¬¤À¤±¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ºÃÀÞ¤äÁÓ¼º¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð±²´¬¤¯¤Û¤í¶ì¤¤ÀÄ½Õ¤ò3¿Í¤¬ÂÎ¸½¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¼«¿®²È¤Ç¤¢¤ë½¤µÈ¤ò»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¡¼À¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤ëËÜÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢µÈ²¬¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÅ·ºÍÈ©¤Î°ìÌð¤òÆÈÆÃ¤Î±Æ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÇÉ½¸½¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¸«¼é¤ê¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÎÑ»Ò¤ò°ÂÅÄ¤¬¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¿Í´Ö½¤¤¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ã¼Ô¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë3¿Í¤Î±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼çÌò¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬²»³Ú¡£¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â·àÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢µÈ²¬¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òµÈ²¬¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿°ìÌð¤Î·èÊÌ¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µÈ²¬¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤äÀÚ¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²Î»ì¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿ÁÞÆþ²Î¡Ö¸÷¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤±¡×¤Þ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎµÈ²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂç¤¤¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¤¤Ö¤·¶ä¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÌ£°Û¤Ê¤ë¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤¤âÊü¤Ä±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡×¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆ¨¤µ¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î14Æü(Æü)12:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹