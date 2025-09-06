£Ô£Î£Ãº´Æ£ÍÎ¤¹á¥¢¥Ê¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ª¡×¤ª¼ò¡¢¶¥ÇÏ¡¢Ìîµå¤ò°¦¤¹¤ëà¥Ð¥º¤êá½÷À¥¢¥Ê¤òÄ¾·â
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£¤ª¼ò¡¢¶¥ÇÏ¡¢Ìîµå¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÂ¿ÅáÎ®¡×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ê£Ô£Î£Ã¡Ë¤Îº´Æ£ÍÎ¤¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£°¡Ë¤À¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×¤Ç¤Î¿ì¤¤»Ñ¤äËÛÊü¤Ê¸ÀÆ°¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ö°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÏÂÓÉõÅªÃæ¤Î²÷µó¤âÃ£À®¡£½÷»Ò¥¢¥Ê³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÄàÌµÍêÇÉá¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤Ç¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡º´Æ£¡¡°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¬¤¤»ö¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤ÇÃæ³Ø¤Ï·õÆ»¡¢¹â¹»¤Ï¿·ÂÎÁà¤ÈÉý¹¤¯Ä©Àï¤·¡¢°Õ³°¤È³èÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ï²¿Í¡¦ÊÔÆþ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÌÀÂç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡º´Æ£¡¡£Í£Á£Ò£Ã£È»ÖË¾¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ó¤ÇÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¤¢¤ëÌÀ¼£¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½Ìò¤âÏ²¿Í¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÔÆþ¤ÇÆþ³Ø¤·¡¢£±£¸£°ÅÙ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Âç³Ø»þÂå¤Ëà£³ËÜÃìá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«
¡¡º´Æ£¡¡Ìîµå¡¦¤ª¼ò¡¦¶¥ÇÏ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÃÏ¸µ¤¬µÜ¾ë¤Ê¤Î¤Ç³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢´ØÅì¤Î»î¹ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ´ÑÀï¡£º£¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ÎÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³ÚÅ·¤ò¤³¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¤ÏÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤â»î¹ç¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥¯¥¹¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¡º´Æ£¡¡Âç³Ø»þÂå¡¢²¸»Õ¤«¤é¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¥Ï¥¥Ï¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡£½¢³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆâÄê¤¬½Ð¤º¡Ö¿Í¤Ë¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÇÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦º£»×¤¨¤ÐÆæ¤Î»×¹Í¤¬²êÀ¸¤¨¤¿º¢¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¸«¤¿¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Î¡Ö¥Î¥ó¥³¥Î¥æ¥á¡×¤¬¸åÊý°ìµ¤¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡ÖÌ´¤Ã¤ÆÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤ËÆâÄê¤ò¤¯¤ì¤¿£Ô£Î£Ã¤ò±¿Ì¿¤È´¶¤¸¡¢Ê¡²¬¹Ô¤¤ò·èÃÇ¡£º£¤â¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ï¥Î¥ó¥³¥Î¥æ¥á¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤äÌîµå¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×³«»Ï¤Î·Ð°Þ
¡¡º´Æ£¡¡ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î¥µ¥¦¥ÊÆ°²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼¡¤Î´ë²è¤Ë»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¡£¤ª¼ò¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤ÉÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¹õ»Ò¤È¤·¤Æ¾ðÊó½Å»ë¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¡£²ñ¼Ò¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ì¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ï
¡¡º´Æ£¡¡ºÇ½é¤ÏÁÇ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ò¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¤È¤Îà¤è¤¤¤É¤ìÂÐÃÌá¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡º´Æ£¡¡¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êý¡£¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤Î¼Â´¶
¡¡º´Æ£¡Ö¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¶¥ÇÏ¾ì¤òàÂç¿Í¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½ËÜÈÖÃæ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡º´Æ£¡¡£Í£Ã¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎ¢¤ÇÇÏ·ô¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡£½Ð±é¼Ô¤È¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£±Ãå£µÈÖ¿Íµ¤¡¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢£²Ãå£±£°ÈÖ¿Íµ¤¡¦¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢£³Ãå£²ÈÖ¿Íµ¤¡¦¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¹Ó¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÂÓÉõÅªÃæ
¡¡º´Æ£¡¡·êÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¿Íµ¤ÇöÁÀ¤¤¤¬¸«»ö¤ËÅªÃæ¤·¡¢°ì½Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤º³¬ÃÊ¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Àä¶«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£½é¤á¤ÆÂÓÉõ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ß¡ª¡×¤È²ó¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ·ôÂå¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¢¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿½¹ðºÑ¤ß¡£¼ñÌ£¤â»Å»ö¤âËÜµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¶¥ÇÏ¤Ç¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÇÏ¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é´¶¤¸¤ë¿ÍÀ¸´Ñ¤Ï
¡¡º´Æ£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù¤ÎÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¤â¡Ö²´ÇÏ¤ò½³»¶¤é¤¹ÌÆÇÏ¡×¤¬¹¥¤¡£ÌÀÂçÊÔÆþ¤äÊ¡²¬°Ü½»¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡º´Æ£¡¡¶¥ÇÏÆ±ÍÍ¡Öº¹¤·¡×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë£´¡Ê¹æÄú¤Î¡Ë¤Þ¤¯¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÄ»È©¤â¤Î¡£¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤ÏÊöÎµÂÀÁª¼ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢°ìÎ®¤Ê¤Î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÎÌÜÉ¸
¡¡º´Æ£¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¤ÏÌó£·Ëü£³£°£°£°¿Í¡£¤Þ¤º¤Ï£±£°Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢¶ä¤Î½â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´
¡¡º´Æ£¡¡¿ÍÀ¸¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÏÇÏ¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤ò¡Ö¥µ¥È¥¦¥æ¥ê¥«¡×Ì¾µÁ¤Ç»ý¤Á¡¢Í¥¾¡¸ý¼è¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡£¾Íè¤Ï£Ç£É¤Ë½ÐÁö¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤µ¤È¤¦¡¦¤æ¤ê¤«¡¡£±£¹£¹£µÇ¯£¸·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£µÜ¾ë¡¦Àô¹âÂ´¶È¸å¡¢Ï²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÌÀÂç¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³ØÉô¤ËÊÔÆþ³Ø¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï£Â£ÓÄ«Æü¤ä£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Î£Å£×£Ó¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ê£Ô£Î£Ã¡Ë¤ØÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¾®ÁÒ¶¥ÇÏ³«ºÅ»þ¡Ö¶¥ÇÏ£Â£Å£Á£Ô¡×¤Î£Í£Ã¤ä¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ìîµå¡¢¶¥ÇÏ¡¢¤ª¼ò¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¡£