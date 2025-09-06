煌めき☆アンフォレントの鈴木Mob.（26）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に初出演。存在感を示した。

番組冒頭、鈴木は「清純派アイドルをやらせてもらってまして」と自己紹介。オズワルド伊藤俊介からは「とにかく風呂に入らないアイドル」と紹介された。

まず、ハリセンボン近藤春菜が語った体験に対し、持論を述べた。近藤が舞台を見に行った際、隣の席が芸能関係の20代の女性だったという。久々の再会で「飲みに行きたいです」と言われ、LINEを交換。「楽しかったね」などのやりとりをした数日後、その女性は「メンバーがいません」と表示され、LINEの連絡先から消えていたという。

近藤は「数週間でいなくなる？ と思って。ショックで。向こうから『飲みに行きましょう』って言ってくれたからLINEを交換したのに、いなくなってる。友達に言ったんですよ。そしたら20代の『飲みに行きましょう』を真に受けちゃいけないよ？って言われたんですよ」と打ち明けた。

近藤の体験に対し、鈴木は20代の立場として「本当に飲みに行きたかったら、日程聞きます。何日空いてますか？って聞くので。真に受けすぎかな。おはよう、みたいな感覚。20代のあいさつ」と語った。

さらに鈴木は「若い子ってインスタ（のDM）で連絡取り合うんですよ。LINEを登録する人って、本当に親しい人しか登録したくないんですよ」と主張すると、近藤は無言になり口元を震わせた。

そして近藤から「飲みに行きましょうよって言うなよ」と指摘されると、鈴木は「言うことがないんですよ。飲みに行きましょうよ、以外の話題がないから」と語った。他にも鈴木は「全部予定が詰まっているのが嫌。ご飯は当日に決めたい」と主張。それを聞いたMCの千鳥の大悟からは「はっきり言ってしまうけどや、なんでそんなワガママなん？」とツッコミを浴びた。

交際したら、いつ親に紹介するか？との話題でも、鈴木は積極的に発言。ともに初出演の當間ローズと激論を交わした。當間が付き合った最初に親に会わすと主張したのに対し、鈴木は「結婚を決めてから紹介したい。最初に会わせても合わへんかったら最悪じゃないですか」などと激論を展開。それを見た千鳥のノブから「知らんやつらのトークバトル、初めて見たぞ。しゃべり場以来」とツッコミが入った。それにひるまず鈴木が「逆に結婚された組の方はいつ紹介するんですか？」と質問すると、今度は千鳥の大悟から「知らんやつ回し」とツッコミが飛んだ。さらにノブからも「知らんやつが知ってるやつを回してる、珍しい」とイジられた。

アイドル活動中の鈴木は自らを「風呂キャンセル界隈」（通称風呂キャン）と自称し、入浴を避けるライフスタイルを公言。自身のインスタグラムで番組出演衣装を公開している。

同番組のMCは千鳥の大悟とノブ。ゲストは花澤香菜、オズワルド伊藤俊介、、ハリセンボン近藤春菜犬飼貴丈、煌めき☆アンフォレントの鈴木Mob.、當間ローズ。