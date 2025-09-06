¥«¥Ö¥¹¡¢4È¯11ÆÀÅÀ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë²÷¾¡¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï3Àï¤Ö¤ê°ÂÂÇ´Þ¤à2½ÐÎÝ¡¡¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤È¤ÎMLB½éÂÐÀï¤ÏÃæÈô
¡û¡¡¥«¥Ö¥¹¡¡11¡Ý5¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¡¡¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È¤ÎËÜµòÃÏ¥«¡¼¥É½éÀï¤Ë²÷¾¡¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï½é²ó¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Ç¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¢¡¼¥Ó¥ó¤Î½éµå¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤³¤³¤«¤é¥«¥Ö¥¹¤Ï4ÈÖ¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Îµ¾Èô¡¢5ÈÖ¥Ë¥³¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢7ÈÖ¥À¥ó¥º¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î22¹æ3¥é¥ó¤ò½¸ÃæÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢°ìµó5ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡2²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼ÔÌµ¤·¤Ç¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Ä¤âº¸Èô¡£4²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥ê¥Ð¥ë¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²óÎ¢¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡£½éµå¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢MLB¤Ç¤Î½éÂÐÀï¤Ï¾®³Þ¸¶¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎëÌÚ¤ÎËÞÂà¤¬¿ÊÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯4ÈÖ¥¯¥í¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Îµ¾Èô¡¢5ÈÖ¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Î6¹æ¥½¥í¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£8²óÎ¢¤Ë¤Ï2ÈÖ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î20¹æ¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÏÃÏ¶è2°Ì¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É·÷Æâ¤Î1ÈÖ¼ê¤ËÎ©¤Á¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÊÂ¤Ö¥á¥Ã¥Ä¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë5¥²¡¼¥àº¹¡¢·÷³°¤ÎºÇ¾å°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Þ¤Ç9¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎëÌÚ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ÆÀÅÀ¡¢1»Íµå¡¢1»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢14»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.244¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¡¢OPS.791¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£