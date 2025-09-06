駅でゲット？“かたたたき券”に15万いいね！細かい仕込みにも「そうきたか」「天才」と話題に【ママリ】

9月15日は敬老の日

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、速奥多摩(@ishigamimae)さんの投稿です。9月15日は敬老の日。おじいちゃん、おばあちゃんに何をプレゼントしようか子どもたちと一緒に考えているという方もいるかもしれませんね。かたたたき券は定番のプレゼントに思えますが、速奥多摩さんが投稿していたかたたたき券は普通とはちょっと違う、まさかのものでした。

まもなく敬老の日を迎えますね。保育園や幼稚園に通っている子どもがいるとおじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼントを作ってくるということもあるかもしれません。





速奥多摩(@ishigamimae)さんが投稿していたのは、とある「かたたたき券」の写真。しかし、それは一般的にイメージする肩たたき券とは全く違うものでした。

©︎ishigamimae

かたたたき券

ひらがなに直してみると「かたた→たき」つまり、かたたたき券になるという驚きの乗車券。これだけでもすごいですが、よく見ると有効期限は敬老の日からその翌日までになっており、さらに発券はおばあちゃんの原宿として知られている巣鴨駅と敬老の日を各所に感じさせる切符になっています。手作りの肩たたき券ももちろんうれしいですが、こんな手の込んだ肩たたき券もユーモアがあっていいですよね。



この投稿に「そう来たか～」「日付といい巣鴨駅👵といいヌシは天才か～👍」といったコメントが寄せられていました。なかなか考えつかないアイデアで敬老の日のプレゼントに悩んでいるという方は真似してみても良さそう。切符を見た時のおじいちゃん、おばあちゃんの顔もまたいい思い出になりそうですよね。

