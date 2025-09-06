あいみょん、嵐・松本潤からの一言で宣言撤回「大スターが言うねんもん」
【モデルプレス＝2025/09/06】シンガーソングライターのあいみょんが9月5日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送／金曜よる10時〜※月1回）に出演。 自身が主題歌を担当したTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）で主演を務める嵐の松本潤との対談エピソードを明かした。
【写真】あいみょん「19番目のカルテ」差し入れが可愛すぎる
この日の放送では、「19番目のカルテ」の主題歌に関する話題に。あいみょんは「うちの親めっちゃ喜んでましたよ、そら喜ぶよー！」と親子で喜んだことを告白。また、松本と対談することが決まった際、普段なら「私が単体で出てるテレビ、絶対見ない」のに対して、今回は「録画すんねんー！」と言われたそうで、かなり楽しみにされていたのだとか。「ほんまに私も小さい頃から嵐聴いてた」「今回ドラマの主題歌させてもらう時も『わぁ、松本さんが主演かー！』って思ったくらい。やっぱ、すごい大スター！」と尊敬の念とともに興奮した様子を振り返った。
松本との対談当日について「オンエアには載ってなかった」裏話も。撮影時、禁酒することを周囲の人に宣言していたというあいみょんは、松本にも「1週間お酒やめようと思うんです」と言ったというが、「なんで？」と尋ねられたのだそう。「1週間くらい禁酒したら体変わる」「寝起き良くなる」と周囲から聞くため「こんな毎日飲んでたら、どれぐらい変わるのかなと思って」と答えると、松本からの返答が「やらなくていいよ」だったと明かした。
この言葉に、あいみょんは「もう帰ってから速攻飲んだ」とあっさりと宣言を撤回。「人に言われたらもう確かになって思っちゃう」と、禁酒しようと思っていたが「大スターが言うねんもん、やめなくていいやん、じゃあ！」と松本への信頼を口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】あいみょん「19番目のカルテ」差し入れが可愛すぎる
◆あいみょん「19番目のカルテ」主題歌に母も歓喜
この日の放送では、「19番目のカルテ」の主題歌に関する話題に。あいみょんは「うちの親めっちゃ喜んでましたよ、そら喜ぶよー！」と親子で喜んだことを告白。また、松本と対談することが決まった際、普段なら「私が単体で出てるテレビ、絶対見ない」のに対して、今回は「録画すんねんー！」と言われたそうで、かなり楽しみにされていたのだとか。「ほんまに私も小さい頃から嵐聴いてた」「今回ドラマの主題歌させてもらう時も『わぁ、松本さんが主演かー！』って思ったくらい。やっぱ、すごい大スター！」と尊敬の念とともに興奮した様子を振り返った。
◆あいみょん、松本潤との対談裏話明かす
松本との対談当日について「オンエアには載ってなかった」裏話も。撮影時、禁酒することを周囲の人に宣言していたというあいみょんは、松本にも「1週間お酒やめようと思うんです」と言ったというが、「なんで？」と尋ねられたのだそう。「1週間くらい禁酒したら体変わる」「寝起き良くなる」と周囲から聞くため「こんな毎日飲んでたら、どれぐらい変わるのかなと思って」と答えると、松本からの返答が「やらなくていいよ」だったと明かした。
この言葉に、あいみょんは「もう帰ってから速攻飲んだ」とあっさりと宣言を撤回。「人に言われたらもう確かになって思っちゃう」と、禁酒しようと思っていたが「大スターが言うねんもん、やめなくていいやん、じゃあ！」と松本への信頼を口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】