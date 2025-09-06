ÁêÍÕ²íµª¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤¹¤´¤¤¡×Àä»¿¤·¤¿¸åÇÚ¤È¤Ï¡©¡Öµ¢¤ê¤â°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬5Æü¿¼Ìë¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ÖÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¥¢¥é¥·¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¶âÍË24»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Hey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡õ¹âÌÚÍºÌé¡ÖSSBC¡×¸½¾ì¤Î¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¾Ð´é
¸½ºß¡¢ÁêÍÕ¤È¹âÌÚ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡ÊËè½µ¿åÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¡ØSSBC¡Ù¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç1²ó¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾ÆÆù²°¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÍºÌé¤¬1ÈÖÁá¤¯¿²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¤´¤Ï¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤â¿Ê¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öµ¢¤ê¤â°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤Æµ¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤¤¡ÖÈà¤Ï¼Ö¤È¤«¥Ð¥¤¥¯¤È¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¿¤´¤Ï¤ó¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
https://twitter.com/modelpress/status/1960628365003473350
¾ðÊó¡§Ê¸²½ÊüÁ÷
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÁêÍÕ²íµª¡¢¹âÌÚÍºÌé¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
