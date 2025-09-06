◆バレーボール男子 強化試合第３戦（６日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアとの２連戦に挑む。同国とは昨夏のパリ五輪の準々決勝で２―３のフルセットで逆転負けを喫して以来の再戦。午後３時に試合開始予定となっている。

２、３日にブルガリアとの壮行試合で２連勝した日本。ロラン・ティリ監督は「強いサーブが来た時にどう対処できるか、攻撃でも強打に頼らずブロックアウトだったり、打ち分けをすること」“スマートさ”をチームに要求した。３日の第２戦で連日最多となる１４得点を挙げた高橋藍（サントリー）は「世界は高いブロックがあるので、ミスをしないかつ効果的に得点をしていくのも、スマートなプレー。勝ち方にもつながってくる」と見据えていた。

イタリア戦に臨む日本のメンバーは、ブルガリア戦から変更はなく、主将の石川祐希（ペルージャ）、高橋藍、オポジットの宮浦健人（名古屋）ら１５人が名を連ねた。１９７４年大会の銅以来、５１年ぶりの世界選手権メダル獲得に向け、強敵撃破で勢いをつけていきたいところだ。