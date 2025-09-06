◆バレーボール女子 世界選手権（６日、タイ・バンコクほか）

準決勝で、１５年ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同４位のトルコと対戦する。勝って決勝に進出すれば銀メダルを獲得した１９７８年大会以来、４７年ぶりとなる。主将の石川真佑（ノヴァーラ）は準決勝へ「自分たちは（点数を）取り切る力はあるので、自信を持ってやりたい」と意気込んでいる。

２０２３年Ｗ杯、ネーションズリーグ（ＮＬ）女王のトルコとは日本の１３勝１１敗。パリ五輪切符を懸けた２３年Ｗ杯では１●３で敗れたが、直近の２４年ＮＬ１次リーグ、今年のＮＬ準々決勝では、日本がともに３〇２で勝利している。トルコには２３年ＮＬでＭＶＰに輝いた１９４センチのオポジット・バルガス、１９５センチのアウトサイドヒッター・カラクルトがおり、準々決勝の米国戦でともに２０点以上を記録。高さのある大砲に要警戒だ。

トルコ人のフェルハト・アクバシュ監督率いる日本は、１次リーグを全３勝突破し、決勝トーナメント初戦でタイにストレート勝ち。準々決勝ではオランダに３―２の死闘の末に競り勝ち、４強入りを決めた。４大会ぶりのメダルを懸けた強豪との戦いがいよいよ始まる。