ママ友とピクニック！でも「お弁当持ち寄り」は無理ゲー？｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第4話をごらんください。

主人公・はるかの近所に地元の友達りさが引っ越してきました。公園でお互いの近況を語り合います。りさの提案で、土曜日にピクニックをしようという話になりますが、お弁当を作って持ち寄りというのは、金曜日に残業が多いはるかにはなかなか厳しくて…。

はるかは、引っ越してきたばかりのりさを、近所の公園に案内します。りさの子どもはまだ、保育園が決まっていないため、公園にしょっちゅう来ることになりそうだと言います。

夫の転勤で引っ越してきたりさは、まだ仕事も子どもの保育園も未定。やることは山積みです。

「子どもと2人でずっと家にいるのは大変そう」と言うりさに、「土日休みだからたくさん遊ぼう」と誘うはるか。子どもも親も楽しめたら、一石二鳥です。

お弁当を作って持ち寄り、と言われて金曜残業多いからちょっと大変かも、とすぐに言える関係性いいですよね、もともとの友達同士だからでしょうか。

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

