命を救った“夫の論破力” 妊娠中の妻を支えた姿に感動【9万いいね】【ママリ】

夫のおかげで命拾い！妊婦の妻を「論破」した内容に9万いいね

夏彦(@sinatuhiko613)さんの投稿です。妊娠中は体調の変化にどのていど敏感になるべきか、判断が難しいですよね。そういうときこそ、状況を客観的に見てくれる夫に助けられることがあるかもしれません。





なんかちょっとお腹痛いけど2人目の妊娠だし慣れてるから大丈夫大丈夫～って言ってた私を「なぜ大丈夫だとわかるんですか？あなたは医者ではありませんよね？」と論破して産婦人科に連れて行き、結果、早期胎盤剥離で救急搬送＆緊急帝王切開で命拾いさせてくれたこと。

投稿者・夏彦さんは、おなかが痛い気がしていながら、まだ大丈夫と考えていました。しかし…。

妊娠中は気を付けていても、つい無理をしてしまいがちですよね。どうしても自分の体を優先できないのは、仕方がないことかもしれません。だからこそ、夫からのストップは、とても大事なことです。受診を促したり、休憩をすすめたり、体への配慮が感じられると、ありがたいですよね。



この投稿に「命を守ってくれている」「行動が的確です！」などのリプライが寄せられました。出産は、夫婦で協力すべきこと。夫と協力して命を守ることの重要さがわかるエピソードでした。

夫婦の会話で「なにそれ最高かよ！」子なし夜の計画に5千いいね

くたまる(@chapikof)さんの投稿です。子どもが生まれると、夫婦2人で過ごす時間は一気に減りますよね。いざ2人の時間があると「何をしよう？」と悩んでしまうのではないでしょうか。



祖父母の家に娘2人がお泊まりに行くことになり、久々に夫婦2人の時間ができたというくたまるさん。2人は一体どんな過ごし方をするのでしょうか。

今夜は子供達がじぃじばぁばの家にお泊りで久々に妻と2人きりになる。なので朝から「どうする…！？」「居酒屋とか行っちゃう！？」「焼き肉もいいな！！」「深夜に散歩とかしちゃう！？」「夜のドライブもあり！？」「一周回って宅配ピザ頼んでネトフリは！？」「なにそれ最高かよ！！」となってる。

娘たちが不在の夜をどう過ごそうか夫婦で話したというくたまるさん。朝からさまざまな案を出しあっている様子から、お互いの楽しみな気持ちが伝わります。



この投稿に「大前提として、お互いに『2人で』で考えているところが素敵」や「家で2人だけで過ごす時間が最良って、最高」というリプライがついていました。



くたまるさん夫婦の仲の良さが、しみじみと伝わってきます。また、特別なことではなく何気ない関わり合いが、幸せだと感じさせられるエピソードです。子どものいない夜に夫婦で過ごすとしたら何をするのか、ちょっと想像してみたくなる投稿でしたね。

夫婦間の言い争い、円滑に解決する先制に24万いいね

もに☺︎🦒(@mmonimonin)さんの投稿です。『夫と言い合いになりそうだ…』そんな経験は誰にでもありますよね。そういうとき、皆さんは大げんかにならないような対策をしていますか？お互い別の人間ですから、意見が合わないことはあるでしょう。だけどできれば、けんかにならずに意見を通したいですよね。



投稿者・もに☺︎🦒さんは、夫と喧嘩や言い合いになりそうなときの秘策があるようです。

夫と言い争いになりそうな時は「あの～誤解のないよう先にこれだけは言いたいんだけど私あなたのことめちゃすきでずっと一緒にいたいからね、そこだけはよろしくね」と先制するとほぼ100%私の要求が全て通る。

言い争う前に、この一言を言うか言わないかで、最終的な着地点が大きく異なるというもに☺︎🦒さん。たしかに、相手からこのようなことを言われたら、トゲトゲした気持ちは和らぎますよね。



また、自分自身も少し冷静になって、言葉を選びながら話すことができるのではないでしょうか。交際中のカップルや親子にも当てはまりそうな方法です。



この投稿には「手のひらで転がされている」「実践してみます」などのリプライが寄せられました。夫婦円満の秘けつとして、ぜひ一度試してみたいと思える投稿でした。

