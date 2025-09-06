台風15号の影響で竜巻とみられる突風により200棟以上の被害が出た牧之原市では、6日朝から、住民らが復旧作業を行っています。



5日県内は、台風15号の影響で大気が不安定な状態となり牧之原市や吉田町、掛川市などで竜巻とみられる突風が発生しました。

このうち、被害の大きかった牧之原市では建物の損傷が227棟けが人が23人確認されているほか、現在も9510戸で停電が続き復旧のめどはたっていません。





（自宅が被災した住民①）「（停電が）いつなおるのかなと、急いで照明を買ってきた/車で寝るかなという感じ、暑くて」被害から一夜明けた6日。（カメラマンリポート）「突風の影響でしょうか、民家の屋根が飛んでいるのがわかります」電柱の倒壊や住宅の屋根が飛ばさるなどの被害が相次いだ牧之原市細江では6日朝から住民らが復旧作業にあたっていました。（自宅が被災した住民②）「家の中が水浸し、天井から、もう屋根がないから/座るところもない」（自宅が被災した住民③）「瓦が飛んでガラスが割れた/（突風が）来たときは急激でした/「ドーン」という感じ/それでお手洗いに逃げた」「どこから手を付けていいのかわからない/とにかく先に片づけないとどうしようもない」牧之原市は、6日から被害を受けた世帯に対しブルーシートを配布するとともに、静波海水浴場で災害ごみの回収を受け付けています。また、気象庁は機動調査班を牧之原市・吉田町、掛川市に派遣する予定で、6日午前10時ごろから突風の被害を詳しく調べています。