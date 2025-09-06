奥山氏が自らステアリングを握りデモ走行

9月1日、デザイナー奥山清行氏が率いる『Ken Okuyama Cars』（以下KOC) はワンオフカー『F61Hバードケージ』の日本先行プレビューを袖ヶ浦フォレストレースウェイにて開催した。

【画像】奥山清行氏の水素燃料自動車プロジェクト！F61Hバードケージ初披露目 全52枚

こちらはKOCがこれまで進めてきた水素燃料自動車プロジェクト初お披露目となり、奥山氏が自らステアリングを握りデモ走行も行った。



デザイナー奥山清行氏率いるKen Okuyama CarsがF61Hバードケージを初お披露目。 平井大介

今年12月にはコラボレーション企業である『ファスト』と共に、F1アブダビGPが開催される期間に現地でワールドプレミアを行う予定で、今回はそれに先駆けたプレビューとなる。ファストはドバイをベースに、自動車の水素化プロジェクトを世界規模で進める投資会社だ。

F61Hバードケージは、公道走行が可能な水素燃料エンジンを搭載するハイパフォーマンススポーツカープロジェクトを具現化したもので、このカテゴリーでは世界初となるという。

ベースはKOCの最新ワンオフモデルである『コード61バードケージ』。同車はV型12気筒ガソリンエンジンをフロントに搭載する、2シーターバルケッタボディを持つスポーツカーで、コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステやペブルビーチコンクールデレガンスにもノミネート。既に顧客へのデリバリーが進んでいる。

F61Hは圧縮水素を燃料とし、後付けの12気筒独立電子制御水素燃料噴射システム（インジェクター）を採用した水素燃料自動車だ。『イタリア製』V12エンジンをベースに、パートナー企業の『フラットフィールド』と共に開発。リアに水素燃料タンクが装着され、標準的な水素ステーションにて燃料充填が可能だ。

ちなみにフラットフィールドは、環境対策をベースとして、水素エンジンを始めとして多様なエネルギーソースの活用を進めるエンジニアリング開発会社となる。

スポーツカーの未来に対する危惧

この日のお披露目にあたり奥山氏は、スポーツカーの未来に対する危惧を明かした。

電気自動車への移行も大事なことであると前提したうえで、バッテリーの寿命は10年ほどだが、扱うメーカーがなくなれば、極端な話そのクルマは10年しか使用できない。つまり、100年受け継がれる名車にはなりえないわけだ。



圧縮水素を燃料とし、後付けの12気筒独立電子制御水素燃料噴射システム（インジェクター）を採用する。 平井大介

しかし現実問題として、そういった次世代に遺したい文化遺産（＝スーパーカーやスポーツカー）を維持できる富裕層は社会的な地位もあり、サスティナビリティも求められる。そういった中で注目したのが水素だ。

奥山氏が強調したのは、内燃機関エンジンをベースに水素を燃料とする車両にコンバートすることが、50名ほどの中小企業（＝KOC）でも実現できたこと。しかもKOCでゼロからやったわけではなく、ボルグワーナーのインジェクターを使用し、水素のラインを追加。マネージメントシステムはモーテックを組み合わせた。つまり必要なのはノウハウだけで、誰でもできることなのだ。

水素の話になるとインフラの問題などで実現が難しい……となりがちで、事実、日本は先進国の中でも水素の運搬に関して特に基準が厳しいという。それは理解した上で「鶏が先か、卵が先か」（奥山氏）ということで「まずは見てもらいたい」、ひとつの社会的提案が最大の狙いとなる。

既に水素燃料コンバート車両販売も進行中

ただ、水素燃料では出力が例えば400psが300psくらいになり、特にトルクは落ち込みが激しいので、電動ターボなどの組み合わせが必要となるという。航続距離もまだまだ短いのが現実だ。

しかしこれは100年後まで名車を受け継ぐための「人類のロマン」（奥山氏）であり、水素燃料へのコンバートや燃料補給が世界各地で比較的簡単にできるようになれば、内燃機関エンジンをずっと楽しめる可能性がある。



実際に奥山氏がステアリングを握り、デモ走行を行った。 Ken Okuyama Cars

なお、KOCでは既に水素燃料コンバート車両の販売も進めており、大々的に発売開始とはいかないまでも、希望があれば個別に対応をするという。ワールドプレミアの会場がアブダビであり、ドバイをベースとした投資企業がタッチしていると聞けば、その対象が世界規模であることは容易に想像ができる。

KOCは『F61Hバードケージ』に関するプレスリリースの中で、こう綴っている。

『ガソリン燃料自動車と同様の内燃機関を利用し、走行時に二酸化炭素を排出しないサステイナビリティに拘ったというこのプロジェクトは、スポーツカーに新たな未来を与えてくれるものです』。

ガソリンエンジン車、電気自動車、そして水素エンジン車など、選択肢はたくさんあっていいと思う。それぞれに良さと課題がある中、やはり我々クルマ好きとしては、『スポーツカーの新たな未来』を真剣に模索する取り組みを応援したい気持ちに自然となるのであった。