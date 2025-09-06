¥É·³»Ø´ø´±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò4²óÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿ÍýÍ³ÀâÌÀ¡Öµå¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤È¤â¤È4²ó¡¢60µå¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½2¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÂçÃ«¤¬ÃËµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ò3²ó2/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÅ¥¾Â¤Î4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤ËË½Åê¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ÂçÃ«¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤Ï100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤òÏ¢È¯¤·¡¢5ÈÖ¡¦¥«¥¦¥»¥ë¤ò100.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.3¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥ê¥Ù¥é¤Î3µåÌÜ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å2ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤101.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.3¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£µå¿ô¤¬70µå¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬½Ð¤Æ¡¢¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£2ÈÖ¼ê¡¦¥Ð¥ó¥À¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÂçÃ«¤¬Åê¤¸¤¿70µå¤Î¤¦¤Á¡¢100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤Ï¼Â¤Ë11µå¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¡¢ºÇÂ¿¤Îµå¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ò4²óÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖæÆÊ¿¤ÏµÞ¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸òÂåÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµå¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï4²ó¡¢60µå¤¯¤é¤¤¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î²ó¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤âÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¤µå¤òÂ³¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦1¿Í¤À¤±Åê¤²¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÐÈÄ¤Ê¤éºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏµÞ¤ÊÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÀè¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Èº£¸å¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¸òÂå¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£