エステーから新発売!清潔感のある香りが好き♡クローゼット用消臭芳香剤と置き型の除湿剤

2025年8月12日に、クローゼット用の消臭芳香剤｢消臭力 NOTE(ノート) クローゼット用｣と置き型の除湿剤｢ドライペット NOTE(ノート)置き型タイプ｣が全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップで発売になりました。大切な衣類に上質で清潔感のある香りが広がります。さっそく実際に使ってみたので、感想も交えながら紹介していきます。

消臭力 NOTE クローゼット用

消臭力 NOTE クローゼット用の香りは、3種類(ホワイトリリー、フリージア、サボン)があります。使用期間は約2カ月です。

吊り下げておくだけで、香りがクローゼット内に広がり、カビ臭などのクローゼットのこもったニオイに対して消臭効果を発揮します。

本体裏面にはクローゼットに適した香り強度にするための揮散口があるのもおすすめポイントの1つです。シンプルなデザインなので、クローゼット空間にもなじみます。

リリーやローズの華やかな香りに包まれる｢ホワイトリリー｣。

フリージアやピオニーにみずみずしいペアーを合わせた｢フリージア｣。

爽やかな甘さを感じるフローラルにムスクが重なった｢サボン｣。

ドライペット NOTE 置き型タイプ ホワイトリリー

ドライペット NOTE 置き型タイプは、置き型の除湿剤です。香りは、ホワイトリリーです。

クローゼットや下駄箱などの湿気やニオイが気になる収納空間に、清潔感のある香りが広がります。標準除湿量は350mlで、有効期間は約1～2カ月です。

袋から取り出すだけですぐに使うことができ、スリムなスタンドパック型なので収納空間になじむデザイン。本体容器･パッケージのプラスチック使用量が少ないので、使用後はかさばらずに捨てやすいです。

いかがでしたか。

全国のスーパーやドラッグストア、ホームセンター、ネットショップで販売されているので、気になった方はぜひ手に取ってチェックしてみてくださいね。

取材協力/エステー