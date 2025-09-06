ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡È160¥¥íÏ¢È¯¡É¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ
¡þMLB¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º2¡ß¡Ý1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤çÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÆ±9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤«¤é3¼ÔËÞÂà¤È¤¹¤ë¤È¡¢2²ó¤Ï¡¢¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ê¥Ù¥éÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤º¡£3²ó¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤âÍ×½ê¤ò²¡¤µ¤¨°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
0-0¤Î4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¨¥é¡¼¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬3ÎÝ¤Ø¡£ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¡£¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥¦¥»¥ëÁª¼ê¤ò100.9¥Þ¥¤¥ë(162.3¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ê¥Ù¥éÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏºÇÂ®¤Î101.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó163.3¥¥í)¤ò¤¿¤¿¤¤À¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¸åÂ³¤ò2ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó2/3¤òÅê¤²¡¢70µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1-1¤Î9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ð¥µ¥íÁª¼ê¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤Ï¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£