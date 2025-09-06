＜義兄は俺様モンスター＞不仲を義父に知られたくない義母「1泊だけガマンして〜！」【第5話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。私は横暴な義兄夫婦が大の苦手で、絶対に関わらないと決めて数年が経ちました。ある日、義両親を誘って旅館へ泊まりに行くことにした私たち。すると義父が勝手に他のきょうだいを誘ったと言い出します。遠慮してもらおうと思って連絡しても、義兄は威圧的に脅してきてまるで話になりません。夫は義母に電話しました。
私が義兄夫婦を徹底的に避けていることを、義父は気が付いていないのです。義兄がすっかり一緒に来るつもりでいるので、こうなったら義父にも真実を伝えた方がいいだろうと思ったのですが……。義母は強く反対してきました。
義母から「お父さんに少しでも長生きしてもらうために」とお願いされ、夫はそれ以上何も言えなくなってしまったようです。そして夫は電話を切った後、義母からの言葉を私に伝えてきました。私は驚きのあまり大声を出してしまいます。
夫は全力で頼み込んできました。その必死な姿に私の心は少しだけ揺れ動きます。
確かに私は義兄が好きではありません。義姉のリエさんのことも苦手です。でもそれは決して義父のせいでもないし、義母のせいでも夫のせいでもないのです。ただ義兄夫婦と私の相性が悪いだけなのです。
義母は大病を患った義父のことを思いやっているのだろうし、夫もそんな義母の気持ちを無下にできないのでしょう。その気持ちはしっかり伝わってきました。私さえ我慢すれば……？ 私の行動ですべてが丸く収まるのであれば、少しだけ我慢して旅行を楽しむ方向にシフトした方がいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
