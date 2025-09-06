【義姉と！駐車場トラブル】義妹のトンデモ発言「パーキング代払ってよ！」＜第12話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第12話 論破【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
「ここに停めればタダなのに、ヒカリさんがあれこれ言うからコインパーキングに停めるハメになった。だからコインパーキング代を出してよ！」というのがエマさんの言い分です。しかし自宅の敷地をどう使うかは、そこに住んでいる人たちが決めることですよね。ヒカリさんが「停めないで」と言っている以上、エマさんも「すみませんでした」と言って引き下がるのが普通だと思うのですが……まさかのコインパーキング代請求となりました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
