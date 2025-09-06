◇国際親善試合 日本 ― メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

日本代表は6日（日本時間7日午前11時開始）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を行う。前日練習を終えたFW上田綺世（27）は5日、所属するフェイエノールトで今年2月まで同僚だったFWサンティアゴ・ヒメネス（24＝ACミラン）との対戦を「楽しみ」と待ちわびた。

23年夏にフェイエノールトに加入した際、既に絶対的エースとして君臨していたのがヒメネスだった。「僕に足りないものを持っている存在としてお手本にするところもあったし、クラブからもサンティ（ヒメネスの愛称）のプレーを見てこういうふうにやってほしいっていうのもあった」。加入間もない上田に戦術を教えてくれたのもヒメネスだったという。「オフ・ザ・ボールもすごく上手。プラス得点感覚も凄くいい。何で（ゴールが）取れたのかなとか、いろいろ見ていて学ぶ部分もあった」と明かす。

だが、ただ背中を追っていただけではない。「彼にできないこと、自分にしかできないこと、同じようなプレーでも自分なりのスタイルを見つけることはフォーカスしてやってきた」。それだけに「今はそれなりに結果を残してる実感もある中で、また試合できるのはうれしい」と成長を見せつける再会の場を心待ちにした。

今季は直前のスパルタ戦（8月31日）で2得点を挙げるなど、オランダ1部で開幕から3戦連発。通算4得点で得点ランキング2位につける好調ぶりを見せている。「全てがうまくいっているわけでもないが、普段から意識しているところや考えてやってきたことが結果になってきている」と力を込めた。