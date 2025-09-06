吉高由里子、初挑戦した手料理を公開「美味しそう」「センスが良すぎる」 “あるある”披露に「めっちゃ分かる」と共感の声
俳優の吉高由里子（37）が5日、自身のXを更新。初トライしたという手料理を披露した。
【写真】「美味しそう」初トライした手料理披露の吉高由里子
「食材をきちんと使い切るって気持ちいいけどスーパーに行くと買いすぎちゃうの本当やめたい」と書き出し、「起きた瞬間から何作ればいいかと強迫観念が襲いかかる。おかげで今週は仕事以外で誰にも会わなかった」とつづった吉高。
この日は、「えのき肉巻きってレシピでよく見るけど作ったことなくて初トライ」したようで、せいろいっぱいにえのきの肉巻きが入った食卓の写真をアップした。
続けて「ねぇ、聞きたいことがあるの。コレってみんな一口で食べてる？」と問いかけ、「噛みきれなくない？ 熱すぎて一回口から出ちゃったけどそのままの形だったよ？」と共感を求めた。
この投稿にファンからは「美味しそう」「お料理上手」「お皿のセンスが良すぎる」「レシピ本出版してほしい」「えのき噛み切れないのめっちゃ分かる」「吉高さん、素敵すぎます」などの声が寄せられている。
