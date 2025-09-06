産休入りのMBS玉巻映美アナ、仕事を語る＆超過酷ロケ公開 関西アナウンサーの“リアルな生態”明らかに
MBSアナウンサーの仕事の裏側が、あす7日放送の『MBSマンスリーリポート』（前5：45 ※関西ローカル）で明らかになる。
【写真】若手時代の玉巻映美アナ、過酷な雪山ロケの様子…滝が凍る極寒
『MBSマンスリーリポート』は、MBSの番組審議会で出た意見や提言などを毎月報告するとともに、視聴者に「放送」についてより広く深く知ってもらうため「放送局のシゴト」を紹介する番組。
今回の特集は 「“若手”4アナウンサー集合！アナウンサーのシゴト 裏のウラ」。福島暢啓、玉巻映美、前田春香、河西美帆の各アナが集合し、入社以来最も過酷で印象に残っているロケや、アナウンサーあるあるなど、マニアックなトークを繰り広げる。
今月産休入りした玉巻アナは、若手時代に行った超過酷なロケを、当時の実際の映像と共に振り返る。
さらに話題は、苦手な仕事や、リスペクトする同僚のこと、さらには福島アナが「大好物」と言うアナウンス技術に及ぶ。日常生活で「鼻濁音」を使う喜び 、関西出身アナが苦手な「無声化」、数の発音や読み方についても広がり…。福島アナ自身も「変な人たちですね」と笑う、アナウンサーのリアルな生態が明らかになる。
なお、番組を見ると「次の信号 右に曲がってください」と言ってみたくなるという。
【写真】若手時代の玉巻映美アナ、過酷な雪山ロケの様子…滝が凍る極寒
『MBSマンスリーリポート』は、MBSの番組審議会で出た意見や提言などを毎月報告するとともに、視聴者に「放送」についてより広く深く知ってもらうため「放送局のシゴト」を紹介する番組。
今回の特集は 「“若手”4アナウンサー集合！アナウンサーのシゴト 裏のウラ」。福島暢啓、玉巻映美、前田春香、河西美帆の各アナが集合し、入社以来最も過酷で印象に残っているロケや、アナウンサーあるあるなど、マニアックなトークを繰り広げる。
さらに話題は、苦手な仕事や、リスペクトする同僚のこと、さらには福島アナが「大好物」と言うアナウンス技術に及ぶ。日常生活で「鼻濁音」を使う喜び 、関西出身アナが苦手な「無声化」、数の発音や読み方についても広がり…。福島アナ自身も「変な人たちですね」と笑う、アナウンサーのリアルな生態が明らかになる。
なお、番組を見ると「次の信号 右に曲がってください」と言ってみたくなるという。