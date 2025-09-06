秋篠宮家の悠仁さまは6日、成年を迎えたことを示す「成年式」に臨まれています。宮内庁から中継です。

40年ぶりとなる男性皇族の成年式。中心的な儀式である「加冠の儀」は厳かな雰囲気の中で行われました。

悠仁さまは6日午前9時前、秋篠宮邸で天皇陛下から贈られた成年用の冠を勅使から受け取る「冠を賜うの儀」に臨まれました。その後、秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまに見守られる中、皇居に向け出発されました。

悠仁さまは午前10時ごろ、宮殿「春秋の間」で行われた「加冠の儀」に浅黄色の未成年の装束「闕腋袍」を着用して臨まれました。

父・秋篠宮さまが40年前に使用した未成年の額当て「空頂黒幘」を外し、天皇陛下から授かった成年の「冠」を着用。顎の下で結んだ緒の両端を和ばさみで切る場面では、静寂の中、成年式を象徴するはさみの音が響きました。

続いて、未成年の装束の特徴である、およそ6メートルの裾をひいて天皇皇后両陛下の前に進み、御礼の言葉を述べられました。

「本日は成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました」

その後、成年の装束「縫腋袍」に着替えて馬車に乗り、宮中三殿で皇室の祖先などに報告をする儀式に向かわれました。

午後も両陛下に挨拶をされる「朝見の儀」など、儀式や行事が続きます。