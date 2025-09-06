坂口健太郎主演「盤上の向日葵」海外版ポスター解禁＆韓国公開決定 渡辺謙らと「釜山国際映画祭」登壇へ
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の坂口健太郎が主演を務め、渡辺謙が共演する映画「盤上の向日葵」（10月31日公開）より、海外版ポスタービジュアルが解禁。さらに、9月18日に韓国・釜山にて開催される「第30回釜山国際映画祭」に、坂口、渡辺、熊澤尚人監督が登壇することが決定した。
今回解禁となった海外版ポスターは釜山映画祭に向けて特別に制作された新ビジュアル。主人公・上条桂介（坂口）のどこか憂いに満ちた表情と、彼の運命を大きく揺るがすことになる、歴代最強の破天荒な真剣師・東明重慶（渡辺）の厳かな眼差しが映し出される。
殺人事件の容疑者となった桂介は、天才棋士として輝かしい活躍をみせていたが、実は幼い頃から酒とギャンブルに溺れる父・上条庸一（音尾琢真）と極貧生活を送る壮絶な過去を歩んできた。しかしそんな“闇”に満ちた人生の中でも、桂介が唯一熱中していた将棋の才能を見抜き、親のように暖かく迎え入れた唐沢光一朗（小日向文世）や、桂介に静かな愛を注ぐ宮田奈津子（土屋太鳳）の存在によって、どん底で孤独な桂介の人生に“光”が差す。
そして、ポスターには「This encounter will change your destiny.」（この出会いが運命を変える）というコピーが描かれ、賭け将棋の真剣師・東明重慶との出会いが桂介の人生にかつてない情熱、そして深い絶望をもたらすことになる。
監督・脚本を務めた熊澤監督は、桂介が様々な人との出会いを通して経験する“光と闇”を本作で描きたかったという。光があるからこそ闇が深くなっていく…このポスタービジュアルは監督が描いたドラマチックな光と闇のテーマを象徴する仕上がりになっており、対照的に咲き乱れる灰色の向日葵と未来を照らす黄色い向日葵が、壮大な物語を予感させる。
さらに本作は韓国で劇場公開されることが決定（公開時期は未定）。公開に先駆けて、本作は9月18日に韓国・釜山で開催される第30回釜山国際映画祭のオープンシネマ部門の上映作品として、ワールドプレミアを開催。映画祭には坂口、渡辺、熊澤監督ら豪華ゲスト陣が登壇することも発表となった。
本作は「孤狼の血」の柚月裕子氏による同名小説「盤上の向日葵」を原作に、坂口と渡辺の魂の演技バトルで魅せるヒューマンミステリー。とある山中で身元不明の白骨死体が発見。手掛かりは死体とともに発見された高価な将棋の駒。捜査の末、その駒の持ち主は、将棋界に彗星のごとく現れ時代の寵児となった天才棋士・上条桂介だと判明する。さらに捜査の過程で、桂介の過去を知る重要人物として、“賭け将棋”で圧倒的な実力を持ちながら裏社会に生きた男・東明重慶の存在が浮かび上がる。（modelpress編集部）
