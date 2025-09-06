山田裕貴、松本潤から「LINEの返事が遅い」クレームに「嫁ちゃんには返す」返答
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の山田裕貴が5日、TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬との日常のやりとりについて明かした。
【写真】山田裕貴＆松本潤「どうする家康」初日オフショット
元々「基本すごいネガティブな人間だったんで、いや、ダメだ、こんなんじゃダメだって自分を責めてしまうタイプ」だという山田。現在は「なんとかなる」と考えられるように変わったと語ったものの、この日「どうする家康」（NHK／2023）で共演した嵐の松本潤が、山田について「LINEの返事が遅いから、本当は根暗」と言っていたと伝えられると「ああ、そうです！」と大きく頷いた。
LINEの返信が遅い理由は携帯電話を「ほっといちゃう」からだと山田。「撮影とか続いているとなんか触りたくなくて。余計なことを入れたくないという…もう1日中置きっぱとかもあって」と話した。ただし「嫁ちゃんには返すんですけど」とそんな中でも西野からのLINEには返信すると告白。「やっぱり『家族』っていうチームなんて、別にそれが来なかったからって、全然怒る人じゃないんですけど…なんかちゃんとやりたくなる人っていうか」と、「家族」である西野からの連絡にはきちんと返答すると説明していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
