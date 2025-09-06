山田裕貴、松本潤に“嵐の多忙さ”聞くも意外な返答「この人の考え方には到底俺及ばないな」
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の山田裕貴が5日、TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に俳優の山田裕貴が出演。嵐の松本潤から受けた影響について語った。
【写真】山田裕貴＆松本潤「どうする家康」初日オフショット
大河ドラマ「どうする家康」（NHK／2023）で松本と共演した山田。「あの出会いは大きかったですね。この人の考え方には到底俺及ばないな、なんか、ものすごいちっちゃいところで悩んでたかもしれないな、みたいな」と、何事も「ずっと見渡している」松本との出会いは自身にとってとても大きかったと語り「今でも『殿』って呼んじゃう」と尊敬を口にした。この日MCの笑福亭鶴瓶が松本に取材してきたことを明かすと「殿！」と思わず声をあげ驚いた山田。松本が山田について「（セリフを）完璧に入れてくるから、自分も怠けてはいられない」と言っていたと伝えられると「殿こそ間違えてるの見たことないですよ！」と撮影中の松本の様子も明かした。
映画やドラマと多忙を極める山田だが、以前松本に「嵐の活動しながらバラエティー番組出てドラマやってる時期とかってどうだったんですか？」と質問を投げかけたことがあると語る場面も。すると松本は、特に苦い思い出を話す様子でもなく、サラリと「寝てなかったな〜」「寝てなかったけどまあ、それくらいかなぁ」と返答してきたのだという。山田はそんな松本の姿勢に、仕事の中で「もう無理」と思ったこともある自身を猛省したといい、「ありがたい」という気持ちをベースに、たとえ仕事で飽和状態になったとしても「勉強させてください、っていう時間」だと捉えるようになったと口にした。
https://twitter.com/modelpress/status/1736331207305314718
また鶴瓶から、松本が以前同番組に出演した際、「次の大河（ドラマ）の主役はお前」と山田に声をかけたと語っていた件について触れられた山田。「言ってくれてましたね…」としみじみと噛み締め「みんながこうやって、もうステージに入って立たせてくれたから、もうもうおりませんっていう気持ち」で現在は仕事に邁進していると語っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田裕貴＆松本潤「どうする家康」初日オフショット
◆山田裕貴「殿」松本潤との「出会いは大きかった」
大河ドラマ「どうする家康」（NHK／2023）で松本と共演した山田。「あの出会いは大きかったですね。この人の考え方には到底俺及ばないな、なんか、ものすごいちっちゃいところで悩んでたかもしれないな、みたいな」と、何事も「ずっと見渡している」松本との出会いは自身にとってとても大きかったと語り「今でも『殿』って呼んじゃう」と尊敬を口にした。この日MCの笑福亭鶴瓶が松本に取材してきたことを明かすと「殿！」と思わず声をあげ驚いた山田。松本が山田について「（セリフを）完璧に入れてくるから、自分も怠けてはいられない」と言っていたと伝えられると「殿こそ間違えてるの見たことないですよ！」と撮影中の松本の様子も明かした。
◆山田裕貴、松本潤の後ろ姿に学ぶ日々
映画やドラマと多忙を極める山田だが、以前松本に「嵐の活動しながらバラエティー番組出てドラマやってる時期とかってどうだったんですか？」と質問を投げかけたことがあると語る場面も。すると松本は、特に苦い思い出を話す様子でもなく、サラリと「寝てなかったな〜」「寝てなかったけどまあ、それくらいかなぁ」と返答してきたのだという。山田はそんな松本の姿勢に、仕事の中で「もう無理」と思ったこともある自身を猛省したといい、「ありがたい」という気持ちをベースに、たとえ仕事で飽和状態になったとしても「勉強させてください、っていう時間」だと捉えるようになったと口にした。
https://twitter.com/modelpress/status/1736331207305314718
また鶴瓶から、松本が以前同番組に出演した際、「次の大河（ドラマ）の主役はお前」と山田に声をかけたと語っていた件について触れられた山田。「言ってくれてましたね…」としみじみと噛み締め「みんながこうやって、もうステージに入って立たせてくれたから、もうもうおりませんっていう気持ち」で現在は仕事に邁進していると語っていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】