超特急シューヤ＆マサヒロ、夜景・ディズニー満喫のLA2人旅明かす「カップルみたいな」
【モデルプレス＝2025/09/06】超特急のカイ（小笠原海）、シューヤ（志村秀哉）、マサヒロ（森次政裕）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤとマサヒロが、アメリカ・ロサンゼルス旅行を振り返った。
シューヤは、先日マサヒロとともにロサンゼルスを旅行したことを報告。最終日の夜には、街の夜景を一望することができるグリフィス天文台を訪れたそうで、「めっちゃすごかった！」と興奮気味に語った。カイが「2人さぁ、前に北海道行った時も夜景見に行った…2人で夜景見がち」とシューヤとマサヒロの仲の良さを明かすと、マサヒロは「マジ、カップルみたいなことしてんだよな」と笑いながら話していた。
旅行ではディズニーランド・リゾートも楽しんだという2人。「スター・ウォーズ」のエリアを訪れたマサヒロは「『アメリカの規模だな』みたいな。日本にはない最先端な感じ」と感動したようで、日本との違いに「刺激をすごい受けました」と振り返った。
また、マサヒロはシューヤが洋楽を「普段マジで聴かない」と口に。ところが、ロサンゼルスを旅行している時には「曲名とか調べ始めて」とシューヤが車中で流れる洋楽に急に興味を持ち始めたと明かし、「『うわぁ、かぶれてる〜』と思って」と吐露した。
さらに、番組中にシューヤがリスナーのメッセージに書かれた英語を読み上げると「なんかちょっと気になったなぁ」と英語の発音がどうにも引っかかる様子。旅行中は「そんな発音じゃなかった」と言い、帰国後にネイティブのような発音をしていることに「やっぱりかぶれてるわぁ。すぐに影響受けるんで、この人」とツッコミを入れていた。（modelpress編集部）
