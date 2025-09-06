◆米大リーグ オリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが５日、敵地でア・リーグ東地区最下位のオリオールズにサヨナラ負け。ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツ戦３連敗に続き、４連敗となった。「１番投手兼ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は投手としては３回２／３を３安打無失点５奪三振。打者としては３打数無安打１四球で２試合連続ノーヒットだった。

１―１の９回２死。背信投球の続く守護神スコットが８番バサロにサヨナラ弾を浴びて３敗目。８月下旬に左肘の炎症からメジャー復帰したが、同点３ランを食らい山本の白星を消した８月３１日（日本時間９月１日）のダイヤモンドバックス戦に続く２試合連続失点となった。防御率は４・５６に悪化した。

同地区ライバルのパドレスから４年７２００万ドル（約１１２億３２００万円＝契約発表時のレート）で獲得した守護神が苦しんでおり、試合後は「間違いなく間違ったことをした。代償を払った。うんざりしている」と消え入るような声で話し、「大事な場面でひどい選択をし続けている。今夜投げた（自分以外の）みんなは素晴らしかったのに、最後にああいうことが起きて気分は最悪。今は野球が僕を嫌ってるみたい」と肩を落とした。