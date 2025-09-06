【フィギュア】国際大会デビューの三宅咲綺、トリプルアクセル着氷の順調調整　坂本花織、千葉百音らが公式練習

◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第２日（６日、関空アイスアリーナ）

午前に女子フリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の坂本花織（シスメックス）らが最終調整した。

本番衣装で臨んだ坂本は、フリープログラム「愛の讃歌」の曲をかけ、冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップと着氷。その後ジャンプでわずかなミスがあったものの順調な調整を見せた。ＳＰでは、後半の連続ジャンプでミスが出て６５・２５点の４位発進。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン初戦、フリーで巻き返しを図る。

ＳＰ２位は、初の国際大会に臨む三宅咲綺（シスメックス）。曲をかけての練習では冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を降り、３回転のフリップ、ルッツなど次々と着氷。「最後まで気持ちを切らさずに頑張りたい」と意気込んでいたフリーへ好調をキープした。

ＳＰ首位発進は、昨季世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）。この日もジャンプを軽快に跳び、３回転フリップ―トウループの連続ジャンプから全てのジャンプを着氷。優勝にむけ万全の調整をこなした。

◇女子フリー日本勢の滑走順

３山下真瑚 午後６時２１分

４吉田陽菜 ６時２９分

７渡辺倫果 ６時５９分

９樋口新葉 ７時１４分

１１坂本花織 ７時５１分

１３三宅咲綺 ８時６分

１４千葉百音 ８時１４分