SWEET STEADYのキュートなショットとインタビューは必見

9月26日（金）発売の『VDC Magazine 036』では、『SWEET STEADY』を12ページにわたり特集。

“すいすて”らしく花を背景にしたセットで撮影された、プリンセスのようにキュートなショットが満載だ。グループ写真はもちろん、ソロショットもたっぷり楽しめる誌面は見逃せない。

インタビューでは、シングル『YAKIMOCHI／ぐっじょぶ！』や、11月から始まる全国ツアーへの想いに加え、デビューから1年半を迎えた彼女たちの成長の軌跡を振り返る。彼女たちが考える“すいすてらしさ”とは――。

勢いに乗る『SWEET STEADY』の「これまで」と「これから」を知ることができる必読の特集となっている。

SWEET STEADYほか、生写真特典

さらに、9月12日（金）14:00までの予約で、SWEET STEADYをはじめ登場アイドルの【生写真】7枚が必ず付属。スペシャルな特典を手に入れるチャンスをお見逃しなく。

豪華ラインナップに注目！

結成10周年・メジャーデビュー5周年・新体制3周年の“トリプルアニバーサリー”を迎えた『フィロソフィーのダンス』、グループ史上最大規模のワンマンライブを控える『fav me』、7月から新体制で活動する『クマリデパート』、全国ツアーを駆け巡る『二丁目の魁カミングアウト』、15周年を迎え記念ライブも注目の『lyrical school』、同じく15周年を迎え現名称に復活した『愛乙女★DOLL』が登場！

豪華7組のインタビューと個性豊かなグラビアは要チェックだ。

VDCサイトまたはタワレコでゲット

定評あるグラビアと情報が詰まった『VDC Magazine 036』は、オフィシャル販売サイト「VDC’s Distribution」と、タワーレコード全国14店舗およびタワーレコードオンライン限定で販売される。

早期購入特典

早期購入者特典として、VDCとタワーレコードでそれぞれ異なる絵柄の【生写真7枚（フィロソフィーのダンス / SWEET STEADY / fav me / クマリデパート / 二丁目の魁カミングアウト / lyrical school / 愛乙女★DOLL）】が付属。

詳しくはVDCサイトをチェックしてほしい。

https://wp.vdc.tokyo/article/11967