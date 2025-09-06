◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本―韓国（６日・沖縄セルラー那覇）

開幕カードとなった５日のイタリア戦で白星発進した高校日本代表は、６日の午後６時半から強敵の韓国と激突する。予告先発は、日本が今夏の甲子園を制した沖縄尚学の２年生サウスポー・末吉良丞（りょうすけ）、韓国は最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョン（北一）がマウンドに立つ。

パクは１７日のＫＢＯ新人ドラフトで全体１位指名も予想される逸材。父のパク・ソンミン氏（４０）は韓国プロ野球で通算２６９本塁打を放った強打者で、昨年はコーチ研修のため来日。巨人の育成コーチとして親身な指導を行い、日本語も積極的に学び、増田陸内野手に下半身の回転で打つことの重要性を説き、ブレイクの下地を作ったことでも知られている。日本打線は足も絡めた攻撃で、攻略の糸口を見いだしたい。

土曜日のナイトゲームということもあり、沖縄のファンが大挙詰めかけることは必至。甲子園Ｖ左腕ＶＳ韓国高校球界ＮＯ１右腕の投げ合いに、注目が集まる。（加藤 弘士）