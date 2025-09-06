◇インターリーグ ドジャース1―2オリオールズ（2025年9月5日 ボルチモア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。試合前にタイラー・グラスノー投手（32）が背中の張りを訴えたことを受け、大谷が緊急登板した。3連勝中のオリオールズ打線を相手に3回2/3を3安打無失点に封じ、リリーフ陣にバトンをつないだが、試合は痛恨のサヨナラ負けで4連敗。熱投も結果的には勝利には結びつかなかった。

遠征先のホテル滞在時に首脳陣から緊急登板を打診された。突然の打診にもかかわらず、大谷は「今日起きた感じ、体調もよかったですし、午後2時ぐらいですかね。連絡きましたけど、行けそうだったので、まあ、行けるよって伝えました」と即答。試合ではチームを救う気迫の投球を披露した。

初回は3者凡退。2回は2つの三振を奪うなど、危なげなく無失点で終えた。3回は2死から四球、内野安打で一、二塁のピンチを招いたが、ヘンダーソンを内角へのカットボールで投ゴロ。確実に3つ、スコアボードに「0」を並べた。全力で投げた序盤3イニング。マウンドを降りる際には気迫のこもった雄たけびを上げた。

0―0の4回、先頭打者に二塁打を許し、さらに暴投で無死三塁のピンチを背負ったが、ここからが大谷の本領発揮だった。直球は100マイル超えを連発し、5番・カウセルを100.9マイル（約162.3キロ）直球で空振り三振。続くリベラの3球目にメジャー移籍後2番目に速い101.5マイル（約163.3キロ）を計測。最後はスイーパーで空振り三振に仕留めた。球数が70球に達したこの時点でベンチからロバーツ監督が出て、交代を告げた。

大谷の投球プランは「できる限り、打たせて取る投球でしっかりアウトを重ねながら、長いイニングを投げたいなって思っていた」だったが、最後は力でねじ伏せに行った。「4回投げ切って後ろに、つなぎたかったなっていうのが1番なんですけど、前に飛べばいろいろ点数が入るシチュエーションだったので、空振りを取りに行く方にシフトして投げました」。大谷が投じた70球のうち、100マイル超えは実に11球。メジャー移籍後、最多の球数だった。チームに勝利をもたらすため、全力で腕を振った。

当初は3日（同4日）のパイレーツ戦で先発する予定だったが、風邪の症状のため回避。指揮官は次回登板を5日からの敵地・オリオールズ3連戦中と予告していたが「少し余分に時間を与えて体を整えさせるため。まだ胸のあたりの不調や疲労感に対処している。5回を投げ切れる可能性を高めるためのスケジュール」と説明し、8日（日本時間9日）に先発することが決まっていた。しかしチームの緊急事態を受け、急きょこの日の先発マウンドに上がった。

自らが体調を崩した際にはシーハンが緊急登板してチームを救ってくれた。今回、チームを救うのは自分の番だった。「体調悪くても、投げるっていうのが、まあ、ローテーションピッチャーの条件じゃないかなと思うんですけど、状況を見極めて、登板することでチームに迷惑がかかるのであれば、信頼してる他の投手に託すっていうのも、それもまたチームの判断、自己判断としては大事なことじゃないかなと思う」と責任感を胸にマウンドに向かった。

緊急登板したが、結果として勝利には結びつかなかった。「みんなでこうカバーしていければ、長いシーズンしっかり乗り切れるんじゃないかなと思うので、まあ1カ月切ってますけど、みんな健康で戦い抜くくことが大事だと思います」。勝負の9月、総力で乗り切る。