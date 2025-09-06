

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は白河に出された松平定信についてご紹介します。

聡明の誉れ高い定信を田安は手放したくなかった

安永4年（1775）の春、後に江戸幕府の老中となる松平定信17歳の時、定信の養父で陸奥白河藩主・松平定邦が花見の席で、俄かに発病します（定信は、8代将軍・徳川吉宗の孫であり、田安宗武の7男。同年、定信は定邦の養子となります）。

「中風」の症状が出て、言語もなく、体の右方が痺れて感覚がなくなり「気も絶え」るような状態でした。

しかし、療養の甲斐あって、2、3日もすれば、意識が回復してきたとのこと。

白河から以上のようなことが、定信に伝達された時、彼は「むねつぶる」（胸が潰れる。ハラハラ、ドキドキ）想いをしたそうです（定信の自叙伝『宇下人言』）。定邦が病に倒れたと聞いた人々のなかには「今こそ定信を破縁にして、田安家の後継としてください」と願うものもありました。

定信の兄・治察は、宗武亡き後、田安家を継承していましたが、治察もまた病没。田安家は絶家の危機を迎えていたからです。

幼少の頃より聡明の誉れ高い定信を田安家に戻す。そうなれば、何れ、（白河藩にいるよりは）将軍の座も見えてきます。

田安家は御三卿の1つです（他には一橋家、清水家）。御三卿は、御三家（尾張・紀伊・水戸徳川家）と同じく、将軍家に後嗣なき時は、その後継を出す資格を有していました（御三卿は、徳川吉宗〜9代・家重の頃にかけて創出されました）。

「定信を田安家に戻してほしい」という人々の願いは、幕府に聞き届けられることはありませんでした。

同年秋には、定邦の病も大分良くなり、白河から江戸に行けるまでになります。その時、江戸にいた定信は、定邦に拝謁したそうです。

その年の冬、定信の妹・種姫（11歳）が、10代将軍・徳川家治の養女となります。これは、家治の長男・家基と種姫を結婚させる目論見があったと推測されます。

が、両者の婚姻は、家基が早世したことから実現せず。種姫は、紀州藩主・徳川治宝の正室として嫁ぐことになるのです（1787年）。

さて、安永4年の年の暮れ、定信は従五位下・上総介に叙任されます。

この時、人々は「世継ぎならば（田安家にいたならば）、初めから中将（従四位下相当）であったものを」と噂したそうですが、定信自身は「誓って、そのようなことは露ほども思わない」と断言しています（『宇下人言』）。なぜか。

「自分の器量の小、才能の短に相当する位であるので、10万石でも多い。従五位下でも高いくらいだ」と思っていたからです。

定信ほどの家柄に生まれれば、周りもチヤホヤしますし、そうなれば、本人も勘違いしてしまいがちです。しかし、定信は慢心することなく、自らを律していたと言えましょう。

白河に向かうも病に伏せる

安永5年（1776）3月、定信はいよいよ江戸から白河に向かいます。

ところが、白河に赴く途中で、風邪気味となり、とても苦しくなって、小山（栃木県）で1泊。その後は、駕籠で寝つつ、白河に入国したとのこと。

病は日に日に良くなっていったようですが、完全回復せず、暫くは病床の人となったようです。

とは言え、1日中寝てばかりいて、何もしなかった訳ではありません。病床において、藩士が剣・槍・弓・馬術に励むのを見たり、時に藩政を担当する者を呼び寄せて、色々な物事を尋ねたりしたのでした。

ある時、定信は白河藩で横目役を務める川村安右衛門を呼んで、家中の人々の「善悪」について尋ねたようです。安右衛門は何れ藩主にもなるであろう定信にすんなり答えるかと思いきや、そうではありませんでした。

「政事や人の曲直（誰が正しく、誰が不正か）は漏らしてはならぬと、定邦公からの仰せでござります。世子君（定信）は、定邦公と代わられた訳ではなく、また、定邦公から、先述のこと（政事や家臣の善悪）を伝えて良いとの命令があった訳ではありません。よって、申し上げること、憚りがあります」と拒否したのです。

意に背く回答に定信は……。

それに対し定信は「それならば、何も聞くまい」と回答します。安右衛門の答えに怒ったからではありません。「諂わぬ良臣」と感心したのです。

後に藩主になるであろう若君から様々な質問を受けたら、あれこれと答えてしまうのが「普通」でしょう。若君が藩主となった際に、引き立てを期待して。ところが、川村安右衛門はそのような心情の持ち主ではなかったということで、忠臣であり、廉直（私欲がなく、正直）の士と言うべきです。

定信の今回の白河入りは、将軍・家治の日光社参の警固のためでありました。定信は安右衛門の想いに感心しつつも「此度は、警固のために白河に来たので、それに関することは教えてくれ。その他のことは聞くまい」と伝えたのでした。

人によっては、安右衛門と同じような返答をされたら、激怒したり、恨みに思うようなものもいるでしょう。しかし、定信はそのようなことはさらさらなく、逆に安右衛門を「良臣」と評価しました。定信も優れた心の持ち主と言えます。

同年5月、警固の役目は終了し、定信は江戸に戻ります。

（主要参考・引用文献一覧）

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）