ReoNa、新曲「生命換装」配信リリース！TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話で音源初解

ReoNaが新曲「生命換装」をに配信リリースした。

■『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話のEDテーマとして書き下ろし

7月からTOKYO MX他にて放送開始しているTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のオープニングテーマとして11枚目のシングル「End of Days」を8月6日にリリースしたReoNa。

「生命換装」は、9月5日に放送された同アニメの最終話のエンディングテーマとして書き下ろした新曲で、サプライズ演出としてアニメ最終話の放送をもって音源が解禁され、9月6日0時に配信リリースされた。

ReoNaはこれまでにも、スマートフォンゲーム『アークナイツ』中国版1周年記念主題歌「Untitled world」や、TVアニメ第1期『アークナイツ 黎明前奏（Prelude to Dawn）』オープニングテーマ「Alive」、TVアニメ第2期『アークナイツ 冬隠帰路（Perish in Frost）』エンディングテーマ「R.I.P.」を担当。

そんなReoNaが再び紡ぐ“アークナイツの世界観”。アニメ作品と共鳴する「生命換装」をぜひチェックしてみよう。

「生命換装」は配信リリースと同時にダウンロードキャンペーンを開催。各ダウンロードストアにて新曲「生命換装」を購入した人全員に「生命換装 待受画像」がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.09.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生命換装」

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『HEART（ハート）』

