JBL GO 4 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　Soundcore Select 4 Go ブラック

A31X1011（Anker）

3位　JBL Flip 6 ホワイト

JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）

4位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック

SRS-ULT10(B)（ソニー）

5位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック

SRS-XB100(B)（ソニー）

6位　SoundCore ブラック

A3102016（Anker）

7位　Victor ポータブルワイヤレススピーカー

SP-WS02BT（JVCケンウッド）

7位　Xiaomi Sound Pocket

MDZ-37-DB（Xiaomi）

9位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト

ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

10位　JBL Flip 6 スクワッド

JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。