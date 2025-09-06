「JBL GO 4」連続首位！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/9/6
「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
3位 JBL Flip 6 ホワイト
JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）
4位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
6位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
7位 Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）
7位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
9位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
10位 JBL Flip 6 スクワッド
JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
