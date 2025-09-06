ふるさと納税、9月末までがお得！　アラサー女子におすすめの「寄付金1〜2万円のコスメ・美容グッズ」5選

2025年10月1日以降、改正によって仲介サイトのポイント付与が禁止となる「ふるさと納税」。例えばふるさと納税サイト「さとふる」では、現在寄付額に応じて「さとふるマイポイント」が付与されるキャンペーンなどが行われていますが、2025年10月1日以降終了となります。つまり、ふるさと納税でポイントを手に入れるには、2025年9月30日までに寄付が必要！

「どこに寄付しよう」「一人暮らしだからたくさんの食材はいらないかも……」と迷える働く女子におすすめなのが「コスメ・美容グッズ」。シートマスクや美容ツールなど、“意外と使える”アイテムが、実はふるさと納税で手に入るんです。今回はコスメが大好きで「旅先ではご当地コスメをたくさん買っちゃう」という、株式会社さとふる広報グループの坂平由貴さんに、アラサー女子に向けたおすすめのアイテムを教えてもらいました！

1. メイクの仕上がりが変わる！ 上質な「熊野筆」

広島県熊野町のお礼品「熊野化粧筆 ファンデ&アイメイクブラシ限定カラー&ケース 熊野筆ほうこどう（寄付金額25,000円）」は、限定カラーのファンデーションブラシ1本とアイメイクブラシ2本のセット。ファンデーションブラシはリキッド・クリーム・パウダーすべてのファンデーションに対応していて、ムラなくきれいに塗れるそう！ 私も長年ファンデーションやフェイスパウダーを塗る時に熊野筆のブラシを使っていて、パフで塗るより仕上がりがずっときれいになります。

坂平さん「2025年4月に登場したばかりの熊野化粧筆セットです。熊野町は、江戸時代末期から筆の製造が盛んな町で、筆の全国シェア8割以上の生産量を誇る日本一の筆の都です。職人の手で作り上げられる熊野筆は伝統的工芸品に指定されており、化粧筆は国内だけではなく海外のメイクアップアーティストの方々にも愛用されています」

・広島県熊野町「熊野化粧筆 ファンデ&アイメイクブラシ限定カラー&ケース 熊野筆ほうこどう」

2. 寝る時も髪を労わる。「シルクの枕カバー」

「ヘアケア」カテゴリーで人気という、意外なものが京都府与謝野町のお礼品「【シルクの枕カバー】ひもで結ぶタイプ フリーサイズで大きな枕にも対応（寄付金額12,000円）」。16匁の厚めで丈夫な天然シルク素材の枕カバーで、髪を寝ている間も労わりたい人にぴったり。私は摩擦対策にシルクのナイトキャップを被っていますが、寝ぐせがつきやすいので、枕カバーがちょうど気になっていました。コレは欲しい！

坂平さん「さとふるの2024年『ヘアケア』お礼品ランキングでTOP3に入る人気お礼品です。髪にも肌にも優しいシルクの枕カバーは、近年美容グッズのひとつとして人気を集めています。紐で結ぶタイプなので大きな枕など、普段使用している枕に合わせて使用できます」

・京都府与謝野町「【シルクの枕カバー】ひもで結ぶタイプ フリーサイズで大きな枕にも対応 白 無添加 ヘアケアに」

3. たっぷり、60枚！ 日本製「フェイスパック」

「ほぼ毎日フェイスパックする」という人におすすめのお礼品が愛媛県伊予市の「ソアリコスメ フェイスパック もちつやな 午後10時のシンデレラ 個包装60枚 日本製（寄付金額14,000円）」。乳酸菌発酵液×フルーツエキス×植物エキス配合で、たっぷり60枚も入っています。毎日使っても、約2カ月はもつ計算。国産100%コットンシートというのもうれしいポイントです！

坂平さん「さとふるの2024年『フェイスマスク、パック』お礼品ランキングTOP10に入る人気のお礼品です。AHAを豊富に含む乳酸菌発酵液と植物エキスを配合することでお肌のキメを整え毛穴を目立たなくし、透明感のある素肌へ導きます」

・愛媛県伊予市「ソアリコスメ フェイスパック もちつやな 午後10時のシンデレラ 個包装60枚 日本製」

4. 口コミレビューで「星4.9」！ 高評価の「乳液」

口コミ評価がとっても高い、大阪府枚方市のお礼品「トゥヴェール ナノエマルジョン（乳液）60mL（寄付金額10,000円）」。トゥヴェールは成分研究の専門家から生まれた化粧品で「成分」にこだわっており、この乳液には「浸透湿潤セラミド」がたっぷり配合されています。サラサラ系の乳液で、べたつきが苦手な人にぴったりなテクスチャー。今年はまだまだ暑い日が続きそうなので、汗ばむ今の時期にこそ使いたいアイテムです。

坂平さん「さとふるの2024年『化粧水・乳液・美容液』ランキングでTOP3に入る人気お礼品です。保湿成分『浸透湿潤セラミド』を高配合した乳液は、インナードライ対策にも適しており、さとふるのレビューでは最高評価が星5.0のうち『星4.9（※2025年8月25日時点）』がつく人気ぶりです」

・大阪府枚方市「トゥヴェール ナノエマルジョン（乳液）60mL」

5. 産地で、原料から作る！ 「手作りコスメ体験」

変わり種として注目のお礼品が、愛知県東栄町の「手作りコスメ体験 招待券（1回分）（寄付金額15,000円）」。化粧品の原料である「セリサイト」が採れる東栄町に訪れ、「ミネラルパウダーファンデーション」や「パウダーチーク」など複数のコスメから自分の好きなアイテムを選んで作ることができます。特におすすめは「ミネラルパウダーファンデーション」で、自分の肌の色に合わせて細かく調整可能。「コスメってこうやって作るんだ！」と気づきを得られますよ。

坂平さん「化学成分を使用しないため、肌への負担が低いことなどから注目される『ミネラルファンデーション』の原料となる『セリサイト』を日本で唯一採取できるのが愛知県東栄町です。このお礼品はそんな愛知県東栄町でセリサイト採掘鉱山探検や手作りコスメ体験ができるお礼品で、ほかではなかなか体験できないビューティーツーリズムを楽しめる、おすすめのお礼品です」

・愛知県東栄町「手作りコスメ体験 招待券（1回分）」

毎日使うスキンケアや、手作りコスメ体験など、多彩なお礼品を選べる「ふるさと納税」。今回紹介したお礼品はほとんど1万円台で、「1〜2万円のふるさと納税を探している」という働く女子にもおすすめです。ふるさと納税サイト「さとふる」では9月末まで、各種キャンペーンも行われるそう。2025年9月30日までに寄付をして、ポイントももらいつつ、お礼品を受け取ってくださいね！

（撮影・取材・文：小浜みゆ）