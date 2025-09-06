うわっ、自分じゃないみたい……!!! メイクの本気を知った女子高生、大嫌いなはずの自分の顔に驚いて……!?【ないものねだりの女達。 #680】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
パパ活していた理由を正直に話した美月。すると、アリスは「まずはメイクで努力できる」と言い出して……？
せっかくアリスがメイクを教えてくれたのに、これではまだ逆戻りです。またSNSにアップするつもりなのでしょうか……？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
