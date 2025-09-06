「マスタークラス」「完璧な予選キャンペーン」ナイジェリアの主要メディアが６戦全勝で予選突破のモロッコを称賛「アフリカ大陸最高峰のチームとしての地位を確固たるものに」【W杯アフリカ予選】
いよいよクライマックスを迎えた北中米ワールドカップ・アフリカ予選。本大会への「9.5枠」を巡る戦いは正直、超過酷だ。
勝ち上がり条件は以下のとおり。
・ホーム&アウェー方式で戦う９グループの各１位が本大会出場。
・各組２位のうち上位４か国がプレーオフに参加し、勝者が大陸間プレーオフに進出。
つまり、２位に食い込んだところで本大会への道のりは極めて険しいわけだ。そんなレギュレーションの中、アフリカ勢突破“第１号”となったのがグループEのモロッコ。９月５日にホームでニジェールを５−０と一蹴すると、今予選６戦全勝、しかも19得点・２失点と申し分のない内容で１位抜けを確定させた。
今予選で圧倒的な強さを見せつけたモロッコについて、ナイジェリアの主要メディア『PM News Nigeria』は無傷の６連勝を「完璧な予選キャンペーン」と称賛。同メディアは直近のニジェール戦での勝利を「マスタークラスと呼ぶに相応しいパフォーマンス」と評していた。
カタール・ワールドカップでアフリカ勢初のベスト４進出を果たしたモロッコ。その快挙を踏まえて、『PM News Nigeria』は「前回のワールドカップで歴史を刻んだワリド・レグラギ監督率いるモロッコは、アフリカ大陸最高峰のチームとしての地位を確固たるものにし、新たな基準を打ち立て続けている」と述べている。
ちなみに、『PM News Nigeria』は自国ナイジェリアの予選の状況を「非常に厳しい展開が続く」と報じている。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
