鈴木亮平が日本初の世界遺産・法隆寺の魅力を再発見！「いざいざ奈良」新CM「法隆寺編」の撮影秘話
東海旅客鉄道株式会社は、第8回を迎える奈良の観光キャンペーン「いざいざ奈良」の一環として、鈴木亮平さんが出演する新CM、「法隆寺編」を2025年9月1日から放送開始。日本で初めて世界遺産に登録された「法隆寺」を舞台に、大人になった今だからこそわかる、法隆寺の奥深い魅力に出合う旅を届けている。
【写真】世界遺産検定1級を持つ俳優・鈴木亮平さんが、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪れる
キャンペーンと連動して、法隆寺×JR東海のオリジナルお守り付きプランや、法隆寺を創建した聖徳太子の足跡をたどる夢殿・絵殿・舎利殿・伝法堂の特別拝観プランなどの現地体験プランも発売。
■新CM「法隆寺編」 ストーリー
「いざ、いざ 法隆寺。聖徳太子の里、斑鳩を訪ねました。静寂に凛とたたずむ世界遺産。あのころと同じ風景に見えないのは、私がちょっと大人になったからでしょうか。奈良は、行くからおもしろい。いざ、いざ 奈良」
8回目を迎える「いざいざ奈良」キャンペーンでは、世界遺産検定1級を持つ俳優・鈴木亮平さんが、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪れる。18歳のとき以来の参拝となる今回、鈴木亮平さんは「大人になり、歴史への理解が深まった今だからこそ、まるで初めて訪れたかのような新鮮な感動があった」と語っている。教科書や修学旅行で誰もが一度は目にしている法隆寺だが、大人になった今だからこそわかる、奥深い魅力がある。
■鈴木亮平さんからのメッセージ
「皆さんご存じの法隆寺に、やっと私も来れました。まだ来たことがないという方はぜひ来ていただきたいですし、昔行ったけど、どんな所だったかあまり記憶にない方、そのときはそんなに感動しなかった方にもぜひ来ていただきたいです！日本を代表するお寺で、世界で最も古い木造建築であり、日本で最初に選ばれた世界遺産のひとつでもあります。押しも押されぬ日本を代表する建築物の法隆寺、来ないと損です。法隆寺でお待ちしております」
■鈴木亮平さんプロフィール
1983年3月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。2018年、NHK大河ドラマ「西郷どん」で主人公の西郷隆盛を演じる。近年の出演作はドラマ「テセウスの船」「レンアイ漫画家」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「エルピスー希望、あるいは災いー」「下剋上球児」、映画「燃えよ剣」「孤狼の血 LEVEL2」「土竜の唄 FINAL」「エゴイスト」「花まんま」。Netflix映画「シティーハンター」が全世界配信中。「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」が現在公開中。
■新CM「法隆寺編」 鈴木亮平さん撮影秘話
「歴史や文化を守り続けてきた人達の愛情と誇りが詰まっている場所」
■世界最古の木造建築に込められた思い
1300年以上の歴史を誇る世界最古の木造建築。古いだけでなく、当時と同じようなやり方で伽藍(がらん)や仏像を補修し続けた、そこにある人の想いや愛情、プライドが詰まっている特別な場所、と法隆寺の魅力を語っていた。
■学生たちへの歴史の語りかけ
金堂での撮影ではエキストラの学生さんに仏像について鈴木亮平さんが解説してあげるシーンも。「今は歴史に興味なくても、年齢を重ねるといろんなことに興味が湧いてくる、特に歴史！」と明かしていた。
■修学旅行の集合写真に鈴木亮平さんが飛び入り参加!?
修学旅行生と一緒に集合写真を撮影するシーンでは、実際に鈴木亮平さんが登場するとエキストラの学生からも歓声があがり、盛り上がりを見せていた。
■秘仏・救世観音(くせかんのん)像の金箔に驚き
秘仏・救世観音像の「金」は、のちの世に塗り直されたものではないと知り、その金の残り方に鈴木亮平さんは驚いていた。明治時代に封印が解かれるまで長らく秘仏として封印されてきた救世観音像ならではの驚きだ。
■大宝蔵院の百済観音像に圧倒
撮影の合間に大宝蔵院を訪れた鈴木亮平さんが、必見と語ったのは「百済観音像」。その大きさや表情、体のフォルムに圧倒されたそう。今回のCMには登場しないが、ぜひ現地で見てほしいとのこと。
■秋の風情と法隆寺の魅力
鈴木亮平さんは秋の楽しみについて「秋は何もしなくても楽しみがいっぱいある」「食べ物がおいしい」「空気が澄んで夕焼けがきれい」と語っている。また、「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」と俳句を引用し、法隆寺の秋の雰囲気が最高だと感じていることを語っていた。
■法起寺の三重塔とコスモス
法起寺の三重塔を望むポスターの撮影は、例年秋にたくさんのコスモスが咲き乱れる場所で行われた。コスモスと一緒に見る三重塔は、町に歴史が溶けこんでいて、日本の原風景のよう。秋の絶景を期待せずにはいられない。
■新CM「法隆寺編」 撮影地の魅力
■法隆寺
斑鳩の地にそびえる法隆寺は、607年に推古天皇と聖徳太子によって創建された、現存する世界最古の木造建築。1993年には「法隆寺地域の仏教建造物」として日本初の世界遺産に登録。39件・138点の国宝を有する。
寺の中心である西院伽藍に、飛鳥時代に建立された金堂、五重塔、中門、廻廊など、国宝に指定された建造物が威風堂々と並ぶ様子は、まさに「別格の歴史」。法隆寺の境内には、飛鳥時代の建造物から、後世に修復・増築されたものまでが存在しており、長い年月をかけて守られてきた日本の建築美の変遷を実際に見ることができる。
法隆寺の木造建築美の見どころは、キャンペーンサイトでも紹介されている。
【五重塔】
法隆寺の五重塔は、日本最古の五重塔として知られている。五重塔の裳階(もこし)の上の四隅で、「力士(りきし)」が初層を両手や両肩で一生懸命支える姿も見つけてみては。
【金堂】
金堂には、聖徳太子ゆかりの釈迦三尊像をはじめ、日本最古の四天王像など、仏教美術の粋が結集。また、金堂の一層目と二層目の間の支柱には、躍動感あふれる龍が巻きついている。天に昇る「のぼり龍」と地に降りる「くだり龍」が対になっており、金堂南面と北面に2対ずつある。
【夢殿(ゆめどの)】
東院伽藍の夢殿には、秘仏・救世観音(くせかんのん)像が安置されており、聖徳太子の等身像と伝えられている。明治時代に岡倉天心とフェノロサによって封印が解かれるまでは長らく秘仏とされており、現在は春と秋の特別開扉でしか拝観できない。今年の秋季特別開扉は、2025年10月22日(水)〜11月22日(土)に実施される。
■法起寺
斑鳩エリアで法隆寺と並び称される古刹・法起寺。聖徳太子建立七大寺に数えられる法起寺は、法隆寺と同時期に世界遺産に登録され、現存する日本最古の三重塔を有し、国宝にも指定されている。
静かな田園風景に溶け込む三重塔は、訪れる人に心静かな時間をもたらす。けん騒を離れて自分自身と向き合うのにぴったりのスポットだ。
秋になると美しいコスモス畑が広がり、三重塔との絶景が楽しめる。コスモスは例年10月中旬〜11月上旬が見頃。
■新CM「法隆寺編」 概要
タイトル：「いざいざ奈良」法隆寺編
放映開始日：2025年9月1日
放送地域：首都圏・静岡エリア ほか
■「いざいざ奈良」概要
2022年5月に始まった、JR東海の奈良の観光キャンペーン。
奈良は、1300年以上の時を超えて受け継がれてきた魅力と、今を生きる人たちが新たに発信する魅力が合わさった、知るほどにおもしろく、触れるほどに新たな好奇心をかきたてられる旅ができる場所。
キャンペーンコピーにある「いざいざ」は、万葉集や古事記にもみられる人をいざなう意味で用いられることばの「いざ」を繰り返したもので、奈良への旅の誘いの思いが込められている。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
法隆寺は、飛鳥時代の建造物から、後世に修復・増築されたものまでが存在しており、長い年月をかけて守られてきた日本の建築美の変遷を実際に見ることができる場所です。子どものころには気づかなかったけれど、大人になって解像度が上がることで見えてくる奥深い魅力があります。こういった「大人になったからこそ分かる魅力」を訴求することで、二回目以降の奈良への来訪を促したいと考えています。
ーー今回の企画のイチオシは？
「EXサービス」の「EX旅先予約」で、JR東海の限定オリジナルお守りと法隆寺拝観券がセットになったプランなど、法隆寺・斑鳩エリアをいっそう楽しめる現地体験プランなどをご用意しています。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大人になった今だからこそ分かる奥深い魅力を楽しむ様子を、旅人役・鈴木亮平さんの姿を通して表現し、連動する現地体験プランなども多数ご用意しました。キャンペーンを見た方に実際に奈良にお越しいただき、その魅力を感じていただけることに期待しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】世界遺産検定1級を持つ俳優・鈴木亮平さんが、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪れる
キャンペーンと連動して、法隆寺×JR東海のオリジナルお守り付きプランや、法隆寺を創建した聖徳太子の足跡をたどる夢殿・絵殿・舎利殿・伝法堂の特別拝観プランなどの現地体験プランも発売。
■新CM「法隆寺編」 ストーリー
「いざ、いざ 法隆寺。聖徳太子の里、斑鳩を訪ねました。静寂に凛とたたずむ世界遺産。あのころと同じ風景に見えないのは、私がちょっと大人になったからでしょうか。奈良は、行くからおもしろい。いざ、いざ 奈良」
8回目を迎える「いざいざ奈良」キャンペーンでは、世界遺産検定1級を持つ俳優・鈴木亮平さんが、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪れる。18歳のとき以来の参拝となる今回、鈴木亮平さんは「大人になり、歴史への理解が深まった今だからこそ、まるで初めて訪れたかのような新鮮な感動があった」と語っている。教科書や修学旅行で誰もが一度は目にしている法隆寺だが、大人になった今だからこそわかる、奥深い魅力がある。
■鈴木亮平さんからのメッセージ
「皆さんご存じの法隆寺に、やっと私も来れました。まだ来たことがないという方はぜひ来ていただきたいですし、昔行ったけど、どんな所だったかあまり記憶にない方、そのときはそんなに感動しなかった方にもぜひ来ていただきたいです！日本を代表するお寺で、世界で最も古い木造建築であり、日本で最初に選ばれた世界遺産のひとつでもあります。押しも押されぬ日本を代表する建築物の法隆寺、来ないと損です。法隆寺でお待ちしております」
■鈴木亮平さんプロフィール
1983年3月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。2018年、NHK大河ドラマ「西郷どん」で主人公の西郷隆盛を演じる。近年の出演作はドラマ「テセウスの船」「レンアイ漫画家」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」「エルピスー希望、あるいは災いー」「下剋上球児」、映画「燃えよ剣」「孤狼の血 LEVEL2」「土竜の唄 FINAL」「エゴイスト」「花まんま」。Netflix映画「シティーハンター」が全世界配信中。「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」が現在公開中。
■新CM「法隆寺編」 鈴木亮平さん撮影秘話
「歴史や文化を守り続けてきた人達の愛情と誇りが詰まっている場所」
■世界最古の木造建築に込められた思い
1300年以上の歴史を誇る世界最古の木造建築。古いだけでなく、当時と同じようなやり方で伽藍(がらん)や仏像を補修し続けた、そこにある人の想いや愛情、プライドが詰まっている特別な場所、と法隆寺の魅力を語っていた。
■学生たちへの歴史の語りかけ
金堂での撮影ではエキストラの学生さんに仏像について鈴木亮平さんが解説してあげるシーンも。「今は歴史に興味なくても、年齢を重ねるといろんなことに興味が湧いてくる、特に歴史！」と明かしていた。
■修学旅行の集合写真に鈴木亮平さんが飛び入り参加!?
修学旅行生と一緒に集合写真を撮影するシーンでは、実際に鈴木亮平さんが登場するとエキストラの学生からも歓声があがり、盛り上がりを見せていた。
■秘仏・救世観音(くせかんのん)像の金箔に驚き
秘仏・救世観音像の「金」は、のちの世に塗り直されたものではないと知り、その金の残り方に鈴木亮平さんは驚いていた。明治時代に封印が解かれるまで長らく秘仏として封印されてきた救世観音像ならではの驚きだ。
■大宝蔵院の百済観音像に圧倒
撮影の合間に大宝蔵院を訪れた鈴木亮平さんが、必見と語ったのは「百済観音像」。その大きさや表情、体のフォルムに圧倒されたそう。今回のCMには登場しないが、ぜひ現地で見てほしいとのこと。
■秋の風情と法隆寺の魅力
鈴木亮平さんは秋の楽しみについて「秋は何もしなくても楽しみがいっぱいある」「食べ物がおいしい」「空気が澄んで夕焼けがきれい」と語っている。また、「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」と俳句を引用し、法隆寺の秋の雰囲気が最高だと感じていることを語っていた。
■法起寺の三重塔とコスモス
法起寺の三重塔を望むポスターの撮影は、例年秋にたくさんのコスモスが咲き乱れる場所で行われた。コスモスと一緒に見る三重塔は、町に歴史が溶けこんでいて、日本の原風景のよう。秋の絶景を期待せずにはいられない。
■新CM「法隆寺編」 撮影地の魅力
■法隆寺
斑鳩の地にそびえる法隆寺は、607年に推古天皇と聖徳太子によって創建された、現存する世界最古の木造建築。1993年には「法隆寺地域の仏教建造物」として日本初の世界遺産に登録。39件・138点の国宝を有する。
寺の中心である西院伽藍に、飛鳥時代に建立された金堂、五重塔、中門、廻廊など、国宝に指定された建造物が威風堂々と並ぶ様子は、まさに「別格の歴史」。法隆寺の境内には、飛鳥時代の建造物から、後世に修復・増築されたものまでが存在しており、長い年月をかけて守られてきた日本の建築美の変遷を実際に見ることができる。
法隆寺の木造建築美の見どころは、キャンペーンサイトでも紹介されている。
【五重塔】
法隆寺の五重塔は、日本最古の五重塔として知られている。五重塔の裳階(もこし)の上の四隅で、「力士(りきし)」が初層を両手や両肩で一生懸命支える姿も見つけてみては。
【金堂】
金堂には、聖徳太子ゆかりの釈迦三尊像をはじめ、日本最古の四天王像など、仏教美術の粋が結集。また、金堂の一層目と二層目の間の支柱には、躍動感あふれる龍が巻きついている。天に昇る「のぼり龍」と地に降りる「くだり龍」が対になっており、金堂南面と北面に2対ずつある。
【夢殿(ゆめどの)】
東院伽藍の夢殿には、秘仏・救世観音(くせかんのん)像が安置されており、聖徳太子の等身像と伝えられている。明治時代に岡倉天心とフェノロサによって封印が解かれるまでは長らく秘仏とされており、現在は春と秋の特別開扉でしか拝観できない。今年の秋季特別開扉は、2025年10月22日(水)〜11月22日(土)に実施される。
■法起寺
斑鳩エリアで法隆寺と並び称される古刹・法起寺。聖徳太子建立七大寺に数えられる法起寺は、法隆寺と同時期に世界遺産に登録され、現存する日本最古の三重塔を有し、国宝にも指定されている。
静かな田園風景に溶け込む三重塔は、訪れる人に心静かな時間をもたらす。けん騒を離れて自分自身と向き合うのにぴったりのスポットだ。
秋になると美しいコスモス畑が広がり、三重塔との絶景が楽しめる。コスモスは例年10月中旬〜11月上旬が見頃。
■新CM「法隆寺編」 概要
タイトル：「いざいざ奈良」法隆寺編
放映開始日：2025年9月1日
放送地域：首都圏・静岡エリア ほか
■「いざいざ奈良」概要
2022年5月に始まった、JR東海の奈良の観光キャンペーン。
奈良は、1300年以上の時を超えて受け継がれてきた魅力と、今を生きる人たちが新たに発信する魅力が合わさった、知るほどにおもしろく、触れるほどに新たな好奇心をかきたてられる旅ができる場所。
キャンペーンコピーにある「いざいざ」は、万葉集や古事記にもみられる人をいざなう意味で用いられることばの「いざ」を繰り返したもので、奈良への旅の誘いの思いが込められている。
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
法隆寺は、飛鳥時代の建造物から、後世に修復・増築されたものまでが存在しており、長い年月をかけて守られてきた日本の建築美の変遷を実際に見ることができる場所です。子どものころには気づかなかったけれど、大人になって解像度が上がることで見えてくる奥深い魅力があります。こういった「大人になったからこそ分かる魅力」を訴求することで、二回目以降の奈良への来訪を促したいと考えています。
ーー今回の企画のイチオシは？
「EXサービス」の「EX旅先予約」で、JR東海の限定オリジナルお守りと法隆寺拝観券がセットになったプランなど、法隆寺・斑鳩エリアをいっそう楽しめる現地体験プランなどをご用意しています。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
大人になった今だからこそ分かる奥深い魅力を楽しむ様子を、旅人役・鈴木亮平さんの姿を通して表現し、連動する現地体験プランなども多数ご用意しました。キャンペーンを見た方に実際に奈良にお越しいただき、その魅力を感じていただけることに期待しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。