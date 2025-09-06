『ラウール On The Runway』のキービジュアル＆PR映像公開！取材会のレポートも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月13日10時からPrime Videoで独占配信される『ラウール On The Runway』のキービジュアルと60秒PR映像が公開。ラウールが登壇した取材会のレポートも到着した。

■ミラノコレクション、パリコレクションのランウェイを目指す1年半に密着

『ラウール On The Runway』は、Snow Manのメンバーであり、モデルとしても活動するラウールの初単独ドキュメンタリー。9月13日10時からPrime Videoで独占配信される。

番組では、2024年1月から今年6月までラウールに長期密着し、ミラノコレクション、パリコレクションのランウェイを目指す1年半を追っていく。

そしてこのたび、配信に先駆けて番組のキービジュアルと60秒PR映像が公開。「何者でもないところから何者かになる過程を経験できたのは、得たものとしていちばん大ききかった」と話す彼の挑戦に注目だ。

■取材会レポート

8月某日には、都内で取材会が行われたわれた。冒頭、ラウールは舞台袖から「こんにちは～」と穏やかに登場。

記者たちから大きな拍手が送られるなか、「こっ恥ずかしいですけど、世の中の皆さんにこの作品のことを少しでも伝えていただけたらうれしいです」と挨拶した。

「自分は負けず嫌い」だというラウール。ランウェイモデルに挑む理由については「日本ではアイドルとして『かっこいいね』と言ってもらえて、ありがたいことに、わりとちやほやしてもらえるというか。でも本心かお世辞かわからなくなることがあって、それで本場で自分を試してみたいと思って」と話す。

ドキュメンタリーの撮影期間はもともと1年の予定だったが、本人たっての希望で1年半に延長。「 現地で思うように結果が出なくて、撮影クルーのスタッフに“続けさせてほしい、あと1回だけ”と伝えて、最近までラストの挑戦をしていました」と明かした。

日本での肩書きがいっさい通用しない世界に飛び込み、本人曰く「思ったよりもリスペクトされない」と感じたというが、「自分にとってはそれが新鮮な経験だった」そう。「僕は小学生の頃に事務所に入って、16歳でデビューして、マネージャーさんがいつもクーラーの効いた車を用意してくれて…と、たぶん普通の10代・20代よりも甘やかされてきたというか、あまり苦しまなかったのかなと。それが結構コンプレックスだったんです。そんななかで、この1年半は苦しかったので、“俺も辛かったんだぜ！”じゃないですけど、自分はそういう経験がしてみたかったんだと気づきました」と振り返った。

参加したオーディションで“9割以上”落ち続ける日々については「就職活動のようだった」といい、「これまでは地元の友人に会っても、正直“共感できない”と思うことがお互いにありました。でも、この前、友人の就活話に全力で頷けましたし、共感できた瞬間があってうれしかったですね」とラウール。

600日間に及んだ密着撮影を終え、「この作品はあまり馴染みのない世界のドキュメンタリーだとは思いますが、この世界のことを知ってもらいたいです。配信時間も1時間半とそこまで長くないので、ぜひ観てもらえたらうれしいです」と熱を込めた。

