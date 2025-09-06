「日本はトップクラスのチーム、メキシコは真価を問われる」海外メディアがスコアを予想。森保Jの注目選手はAマッチ14発のFW
日本代表とメキシコ代表が対戦する国際親善試合が、現地９月６日にカリフォルニア州のオークランド・コロシアムで行なわれる。両国の直接対決は過去５試合で、メキシコが４勝、日本が１勝しており、引き分けはない。直近の対戦は2020年、オーストリアでの無観客試合でメキシコが２−０で勝利している。
アメリカメディア『PLAYING FOR 90』によると、メキシコは2025年に入り好調を維持しており、３月にはCONCACAFネーションズリーグで初優勝、６月にはゴールドカップ連覇を達成している。その両決勝でラウル・ヒメネスが決定的なゴールを挙げた。
カタールW杯でグループステージ敗退を喫した後、昨夏にハビエル・アギーレ監督の再任でチームは再建。現地では「来年の自国開催W杯で、悲観的だった空気を16強突破への期待に変えた」と言われている。
日本について同メディアは「８大会連続でW杯出場を決め、アジア予選16試合で13勝し、54得点３失点と圧倒的な成績を残した」と伝える。2018年から森保一監督が指揮を執り、北中米W杯では同国史上初の８強進出を狙う。リバプールの遠藤航が主将を務め、攻撃陣にはブライトンの三笘薫やレアル・ソシエダの久保建英らが名を連ねる。
記事では、両国のスターティングメンバーを予想。メキシコはGKがマラゴン、DFはサンチェス、モンテス、バスケス、ガジャルド、MFはエドソン・アルバレス、ルイス、ピネダ、FWはベガ、ロサノ、ヒメネス。日本はGKが鈴木、DFは板倉、渡辺、瀬古、MFは菅原、遠藤、佐野、望月、FWは久保、三笘、上田だ。
注目選手に関しては、「メキシコはラウル・ヒメネスが2025年にすでに７得点、うち３点を決勝で挙げており、歴代最多得点者チチャリート・エルナンデスとの差を10点に縮めている」とし、日本では「上田綺世が国際Aマッチ14得点で、直近は１年前のバーレーン戦で２得点」と記す。
これらを踏まえ、『PLAYING FOR 90』は「今回は日本の勝利」と予想。「日本はトップクラスのチームであり、メキシコにとって真価を問われるテストになる。メキシコ１−２日本」と展望した。
両国ともW杯へ向けて着実に戦力を整えており、今回の対戦は本大会に向けた重要な試金石となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
