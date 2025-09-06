スマホで洗濯、手間なく清潔。暮らしにフィットする一台【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
洗剤も、時間も、おまかせで。洗濯がもっとスマートに【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場!
ハイセンスの洗濯機は、Wi-Fi機能を搭載したスマート縦型洗濯機。洗濯の手間を減らしながら、しっかりとした洗浄力と快適な操作性を両立している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。は、
→【アイテム詳細を見る】
Wi-Fi機能により、スマートフォンの専用アプリから洗濯操作が可能。外出先から洗濯を開始したり、予約した終了時刻を変更したりと、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い方ができる。
「自動投入機能」では、洗剤や柔軟剤をあらかじめタンクにセットしておくことで、洗濯時に適量を自動投入。手動投入にも対応しており、使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
「自動槽洗浄」機能により、洗濯のたびに洗濯槽内の汚れや洗剤カスを洗い流し、清潔な状態を保つ。衛生面にも配慮された設計となっている。
ローダウン設計により、洗濯物の取り出し部分が低く設計されており、腰への負担を軽減。ラクな姿勢で洗濯物を取り出すことができる。
→【アイテム詳細を見る】
スマート機能と高い洗浄力、使いやすさを兼ね備えた本製品は、忙しい毎日を支える頼れる一台となっている。
洗剤も、時間も、おまかせで。洗濯がもっとスマートに【ハイセンス】の洗濯機がAmazonに登場!
ハイセンスの洗濯機は、Wi-Fi機能を搭載したスマート縦型洗濯機。洗濯の手間を減らしながら、しっかりとした洗浄力と快適な操作性を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
Wi-Fi機能により、スマートフォンの専用アプリから洗濯操作が可能。外出先から洗濯を開始したり、予約した終了時刻を変更したりと、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い方ができる。
「自動投入機能」では、洗剤や柔軟剤をあらかじめタンクにセットしておくことで、洗濯時に適量を自動投入。手動投入にも対応しており、使い分けが可能。
→【アイテム詳細を見る】
「自動槽洗浄」機能により、洗濯のたびに洗濯槽内の汚れや洗剤カスを洗い流し、清潔な状態を保つ。衛生面にも配慮された設計となっている。
ローダウン設計により、洗濯物の取り出し部分が低く設計されており、腰への負担を軽減。ラクな姿勢で洗濯物を取り出すことができる。
→【アイテム詳細を見る】
スマート機能と高い洗浄力、使いやすさを兼ね備えた本製品は、忙しい毎日を支える頼れる一台となっている。