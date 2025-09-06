髪型で脱・昭和！！【40・50代のイメチェン】は「外ハネウルフ」一択かも♡

重たく見えやすい大人の髪に、抜け感と軽やかさを加えてくれる「外ハネウルフ」。毛先に動きを出すことで全体のバランスが整いやすく、シルエットにも立体感が生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の髪にフィットする外ハネウルフをご紹介します。

ミルクティーベージュの外ハネミニウルフ

ベースはこげ茶、そこにミルクティーベージュのハイライトを重ねた外ハネミニウルフ。首元に沿うようなくびれと、毛先の控えめな外ハネで、メリハリをプラス。落ち着いたベースカラーとやわらかなハイライトの組み合わせが、大人世代の髪にも自然な立体感を演出しています。

丸みを残したピンクベージュのボブウルフ

トップにしっかり丸みを残しつつ、ベースは軽やかに仕上げたボブウルフ。ピンクベージュの柔らかな色味が髪全体を明るく見せ、毛先の外ハネが抜け感をプラスしています。上品さを残しながらも遊びのあるスタイルで、ボブのまとまりとウルフの動きが両立しました。

フェミニンに仕上げるピンクブラウンウルフ

ピンクブラウンをベースにした外ハネウルフ。襟足は広めに取り、毛量を残しつつも重さを感じさせない仕上がりになっています。トップは長めにかぶせることで全体に柔らかさが加わり、フェミニンな印象に。ウルフ特有のシャープさを和らげ、女性らしい雰囲気を引き立ててくれるスタイルです。

外ハネを効かせたまろやかボブウルフ

暖色系のブラウンをベースにした短めボブウルフ。毛先に外ハネを加えることでシルエットに動きが出て、柔らかさと立体感が同時に引き立ちます。ベースが明るすぎないため肌なじみも良く、落ち着いた印象をキープ。スタイリングもまとまりやすく、自然な形が長く続きそうなのも、嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里