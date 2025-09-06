Image: Samsung

噂・期待どおりSamsungが、タブレット新モデルを発表。Androidタブレット派にはうれしいニュース。11インチのGalaxy Tab S11と、14.6インチの高位機種Galaxy Tab S11 Ultraです。

2モデルの違いは？

Image: Samsung

圧倒的にわかりやすいのは、まず画面サイズ。11インチと14.6インチです。次にカメラで、Tab S11は13MPのシングルカメラ、Tab S11 Ultraは13MPと8MPのダブル。バッテリーも8,400mAhと1万1600mAhと違いあり。細かいところだと、対応するWi-FiがTab S11はWi-Fi 6E、Tab S11 UltraはWi-Fi 7です。容量のオプションも異なります（価格と一緒に後述します）。

Image: Samsung

それ以外は基本同じ。搭載するチップはMediaTek Dimensity 9400+で共通。画面サイズこそ違うものの、有機ELのディスプレイは両モデルともにリフレッシュレート最大120Hz。セルフィーカメラも12MPで同じ。防水防塵仕様はIP68。クアッドスピーカー搭載で、生体認証は指紋認証なのも同じ。Sペンもどちらにも同梱されています。MicroSDカードで拡張可能。

AI強化されたソフト

Galaxy AIとマルチモーダル機能による、効率化UPしたタブレットというのがアピールポイントです。Galaxy S25やGalaxy Z Flip/Fold 7で使えるAI機能（かこって検索、入力アシスト）はタブレットでも使えると思ってOK。端末横にあるボタン（長押し）からGeminiにクイックアクセス可能。

Samsung DeXでタブレット・デスクトップ使いと最適化切り替えも可能。また、新たな「拡張モード」で、タブレットを外部モニターと一緒にデュアルモニター化できたり、まさに効率UPです。

価格と発売日

Galaxy Tab S11は12万9030円から。容量オプションは128GB（12万9030円）・256GB（13万8820円）・512GB（15万8180円）。

Galaxy Tab S11 Ultraは19万3600円からで、256GB（19万3600円）・512GB（21万2960円）・1TB（26万1470円）。

両モデルともに9月19日発売。現在、すでに予約受付中です。

Source: Samsung